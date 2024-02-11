شيرين رضا: لن أشارك في دراما رمضان.. وانتشاري سينمائياً “صدفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، حقيقة مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل “صدفة” بطولة ريهام حجاج، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وأنها لم تُرشح لهذا العمل من الأساس.

وقالت شيرين، خلال حوارها مع صحيفة “الشرق”، إنها اتخذت قراراً منذ عامين تقريباً، بعدم المشاركة في موسم دراما رمضان، بعد تجربتها في مسلسل “شغل على العالي” الذي عُرض عام 2022، قائلة: “كنا نُصور هذا العمل حتى اليوم الأخير من رمضان، والوضع كان مجهداً للغاية”.

ورأت أن “ظروف تصوير مسلسلات رمضان، صعبة للغاية، وتتطلب جهداً ضخماً كبيراً، خاصة أن العمل يستمر لساعات طويلة، لذا قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الصعب”.

وتحدثت شيرين رضا، عن مشاركتها في موسم الأفلام الحالي، بـ3 أعمال دفعة واحدة، وهي “مقسوم” مع ليلى علوي، و”رحلة 404″ لمنى زكي، و”الملكة” بطولة هالة صدقي، مؤكدة أن “طرح هذه الأفلام في وقتٍ متزامن جاء عن طريق الصدفة البحتة، لكن الأهم أنها تجارب متنوعة وغير تقليدية، والجمهور استشعر ذلك الاختلاف”.

ورأت أنها تجربتها في فيلم “مقسوم” تحديداً، مختلفة عن أي تجربة سينمائية أخرى، قائلة: “قدمت دوراً جديداً عليّا، لسيدة أنيقة أطلقت على نفسها اسم (ديڤا) وهي إحدى عضوات فريق (Amici) منذ التسعينيات، بينما عضواته فرقهن الزمن لمدة 30 عاماً، ليجتمعن ويتألقن من جديد”.

وأشارت إلى أنها تدربت لإتقان العزف على آلة الجيتار، طوال فترة التحضير، وذلك رغم أنها كانت تمارس اللعب على تلك الآلة في بداياتها الفنية، إلا أنها تناست طريقة العزف لانقطاع الممارسة لسنوات طويلة، واصفة التجربة بقولها: “صعبة ومتعبة للغاية”.

وتطرقت شيرين رضا، إلى الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”، الذي يُعرض حالياً عبر إحدى القنوات الفضائية، قائلة: “دائماً ما كنت أخاف من تقديم جزء ثان للأعمال الفنية، خاصة مع نجاح الجزء الأول، لذا تردت من المشاركة في الجزء الجديد، لكن تغلبت على مشاعري، فور اطلاعي على السيناريو، وتأكدت أن القصة تحتمل؛ نظراً لتعدد الشخصيات داخل العمل”.

وأضافت أن “هناك متسعاً ومخزوناً كبير من القصص لنرويها في الجزء الثاني، ولدينا مساحة لتقديم قصص أخرى، فهذا الجزء يحمل العديد من القضايا الاجتماعية، التي تحتاجها الشاشة العربية، فأمر جيد أن نقدم تلك النوعية من الأعمال القريبة من حياتنا”.

وأكدت أنها لا تُشبه شخصية “نادية” التي تُقدمها داخل المسلسل، قائلة: “لا أشبها إطلاقاً، ولست من أنصار الصوت العالي أبداً، ولم أكن متسلطة، أو متساهلة طوال الوقت”، لافتة إلى أنها تؤدي دور أم لـ4 بنات، انفصل عنها زوجها لتتولى تربيتهن، وتتعرض للعديد من المواقف، إذ تُبرز الأحداث كيف تتعامل الأم المطلقة مع أبنائها، وزواجها مرة أخرى.

وحول وجود جزء ثالث من المسلسل، قالت ليست هناك احتمالية لتقديم جزء جديد، حتى لا يُصاب الجمهور بالملل.

وكشفت شيرين رضا، عن تفاصيل أعمالها الجديدة، موضحة أنها تنتظر عرض مسلسل “موعد مع الماضي” عبر منصة “نتفليكس”، خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه مكون من 8 حلقات، ويتناول قصة تشويقية حول “يحيى” الذي يسعى للانتقام بعد مقتل شقيقته “نادية”.

المسلسل بطولة محمود حميدة، وآسر ياسين، وصبا مبارك، وشريف سلامة، وركين سعد، ومحمد ثروت، ومحمد علاء، وتامر نبيل، وهدى المفتي، والعمل من إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري.

وأشارت إلى تعاقدها على المشاركة في مسلسل كويتي لأول مرة، تأليف فيصل البلوشي، وإخراج عصام عبد الحميد، ويضم فنانين من جنسيات عربية مختلفة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

وعن مشاركتها في أعمال كثيرة كضيفة شرف، قالت: “أحب ذلك الأمر، لأن الأدوار الصغيرة صعبة وليست سهلة كما يظن البعض، فأنت ترسم ملامح شخصية من مساحة صغيرة جداً”، متابعة “ما يهمني هو جودة العمل، وأن يتضمن أفكار مميزة”.

وقالت إنها لا تتخوف من متطلبات الدور، بالنسبة للشكل والمظهر الخارجي، مبررة ذلك، بأن “كل شخصية تفرض شكلها وتفاصيلها”.

وحول الدور الذي تتمنى تقديمه، أوضحت أنها قدمت الكثير من الأدوار الفنية تقريباً، لكنها تطمح لتجسيد شخصية رجل على الشاشة، “أتوقع نجاحي حال تقديم هذه الشخصية”.