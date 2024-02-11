قاعة مشاهير الروك آند رول تكشف قائمة مرشحي 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول، السبت، عن قائمة المرشحين للانضمام إليها في العام الجاري، وشملت القائمة لأول مرة المغنية وكاتبة الأغاني ماريا كاري، ومغنية البوب شير.

ومن بين المرشحين للانضمام لأول مرة أيضا فرقة الروك (فورينر)، ونجم الروك بيتر فرامتون، وفرقة (كول آند ذا جانج) لموسيقى الفانك، والمغني وكاتب الأغاني ليني كرافيتز، وفرقة البريت بوب (أويسس)، والمغنيتان هيلين فولوشاديه (شادِيه)، وشنيد أوكونور.

وظهرت المغنية ماري جيه بلايج، نجمة موسيقى الآر آند بي، في القائمة للمرة الثانية.

وسوف تعلن القائمة النهائية في أواخر أبريل.

ومن أجل الانضمام إلى قاعة المشاهير، يجب أن يكون الفنان أو الفرقة قد أصدر أول تسجيل تجاري له قبل 25 عاماً على الأقل من سنة الترشيح.

ويبث الحفل الذي سيعقد في كليفلاند بولاية أوهايو مباشرة على منصة ديزني+، وسيكون هناك بث خاص على شبكة (إيه.بي.سي).