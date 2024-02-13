أحمد فهمي يتجاوز أزمة طلاقه من هنا الزاهد ويتخذ هذا القرار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تجاوز الفنان أحمد فهمي تجاوز أزمة طلاقه من الفنانة هنا الزاهد، وعاد إلى بلاتوهات التصوير حيث بدأ تصوير فيلمه الجديد “المكسيكي”، والذي يعيد فيه تجسيد شخصية المكسيكي التي قدّمها في فيلم “كازابلانكا” مع أمير كرارة عام 2019، ولكن بشكل كوميدي.

فيلم “المكسيكي” هو بطولة: أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وحاتم صلاح…، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج مع المخرجَين محمد شاكر خضير ومحمد ياسين.

وكان آخر أعمال أحمد فهمي الفنية، فيلم “مستر إكس” الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، وأمير شاهين…، والعمل هو قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.