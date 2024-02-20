ويل سميث وميسي ونانسي.. تركي آل الشيخ يكشف عن برومو بودكاست Bigtime

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن ضيوف بودكاست Bigtime، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والفنانة أصالة نصري.

ونشر تركي آل الشيخ، برومو بودكاست Bigtime عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة MBC، في رمضان 2024.

وظهر في البرومو كلًا: "ويل سميث، منى زكي، أنغام، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، محمد ممدوح (تايسون)، أحمد عز، أحمد حلمي، إسعاد يونس، محمد عبده، وليونيل ميسي، كريم عبد العزيز، إليسا، باسل الخياط، ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن تركي آل الشيخ احتفل مؤخرا في مصر بدار الأوبرا المصرية بليلة سعودية مصرية وشاركه الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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