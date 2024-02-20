فن ومشاهير

ويل سميث وميسي ونانسي.. تركي آل الشيخ يكشف عن برومو بودكاست Bigtime

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن ضيوف بودكاست Bigtime، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والفنانة أصالة نصري.

ونشر تركي آل الشيخ، برومو بودكاست Bigtime عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة MBC، في رمضان 2024.

وظهر في البرومو كلًا: "ويل سميث، منى زكي، أنغام، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، محمد ممدوح (تايسون)، أحمد عز، أحمد حلمي، إسعاد يونس، محمد عبده، وليونيل ، كريم عبد العزيز، إليسا، باسل الخياط، ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.
يذكر أن تركي آل الشيخ احتفل مؤخرا في مصر بدار الأوبرا المصرية بليلة سعودية مصرية وشاركه الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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