في حلقة جديدة من برنامج “الحكاية”، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أكد أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب التقاط صورة معه بعد إجراء مقابلة “بودكاست” في المملكة العربية السعودية.

وقال أديب إنه تمّت المقابلة مع ميسي في إطار فعاليات موسم الرياض، وتم تحديد وقت محدد للمقابلة، 25 دقيقة، مع التركيز على طرح الأسئلة فقط دون أي انحراف أو دعابات.

وعبّر أديب عن شعوره بالمسؤولية الكبيرة تجاه هذه الفرصة الثمينة.

وبعد انتهاء المقابلة، طلب ميسي من أحد مساعديه أن يُخبر عمرو أديب برغبته في التقاط صورة معه.

واعتبر أديب هذه اللحظة من أهم لحظات تجربة “بودكاست” التي لا تُنسى.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عمرو أديب يكشف مفاجأة غير متوقعة من ميسي بعد انتهاء مقابلته في بودكاست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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