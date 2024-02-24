عمرو أديب : " ميسي طلب مني إلتقاط صورة معه.. وهذه مفاجأة لا تنسى "

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن كواليس لقائه بأسطورة كرة القدم الأرجنتينة ليونيل ميسي، وقال عمرو أديب، أن ميسي طلب التقاط صورة معه بعد إجراء مقابلة "بودكاست" في المملكة العربية السعودية.

مُضيفاً أن ميسي حدد وقتاً محدداً للمقابلة، لا يتجاوز الـ 25 دقيقة.

وأضاف أديب أنه كان مطلوباً منه خلال المقابلة التركيز على طرح الأسئلة فقط دون أي دعابات أو مزاح، مشيراً أنه شعر بالمسؤولية الكبير تجاه هذه الفرصة التي أُتيحت له.

كانت المفاجأة واللحظة التي لا تُنسى بالنسبة لعمرو أديب هي أن ليونيل ميسي، طلب من أديب إلتقاط صورة معه، ووصفها أديب أنها من أهم لحظات حياته .

وكان ذلك اللقاء عبر حلقة جديدة من برنامج "الحكاية" الذي يُقدّمه عمرو أديب على قناة "mbc مصر" .