قبل كيت ميدلتون.. أفراد من العائلة الملكية أصيبوا بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في عام واحد، أعلن 3 أفراد من العائلة الملكية البريطانية، عن إصابتهم بمرض السرطان، حيث أعلنت مؤخرًا أميرة ويلز كيت ميدلتون، إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الأولى، ومن قبلها إعلان دوقة يورك سارة فيرغسون إصابتها بسرطان الجلد، وكان قد أعلن قصر باكنغهام إصابة الملك تشارلز بالسرطان خلال الشهور القليلة الماضية أيضاً.

الجدير بالذكر أن سجل العائلة الملكية البريطانية، حافل بالمصابين بمرض السرطان على مدار التاريخ، لذا سوف نتعرف عليهم سوياً.

السرطان مرض مستمر في العائلة الملكية

تتمتع العائلة الملكية البريطانية، بتاريخ غني ومعقد، لكن هذا التاريخ لا يخلو من نصيبه من المصاعب الشخصية، ومن بينها المعركة مع السرطان، قبل وصول المرض إلى الأميرة كيت ميدلتون، كان سبعة أفراد على الأقل من العائلة الملكية مصابون بهذا المرض المروع، ولكل عضو منهم قصص ونتائج فريدة تعكس نضالاتهم الفردية وقدرتهم على الصمود.

1.الملكة ماري

تم تشخيص إصابة الملكة ماري المعروفة باسم الملكة إليزبيث الأولى، ملكة تيك وكانت زوجة الملك-الإمبراطور للمملكة المتحدة جورج الخامس، التي تعتبر الجدة المحبوبة للملكة إليزابيث الثانية، بسرطان الرئة في عام 1953.

وعلى الرغم من التقدم الطبي الكبير في ذلك الوقت، فقد أودى المرض بحياة الملكة ماري في غضون عام من إصابتها به، وكانت هذه الحادثة بمثابة أول حالة معروفة للإصابة بالسرطان في العائلة الملكية وضربة كبيرة لأعضائها.

2.الملك جورج السادس

كان الملك جورج السادس، والد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ضحية أيضاً لسرطان الرئة، وحتى بعد خضوعه لعملية جراحية كبيرة لإزالة رئته اليسرى، استمرت حالته الصحية في التدهور، وتسبب المرض المستمر في مضاعفات خطيرة وتوفي في النهاية بسبب تجلط الدم في الشريان التاجي.

3.الأميرة مارغريت

كانت الأميرة مارغريت، الأخت الصغرى للملكة إليزابيث الثانية، معروفة بإدمانها على التدخين، وأدت هذه العادة في النهاية إلى إصابتها بسرطان الرئة، وخاضت معركة شجاعة ضد المرض، وخضعت لعملية جراحية وعلاج كيميائي. ومع ذلك، ثبت أن السرطان كان هائلاً، وقد فقدت حياتها بشكل مأساوي بسببه بعد إصابتها بسكتة قلبية في عام 2002.

4. الأمير ريتشارد دوق غلوستر

تم تشخيص إصابة دوق غلوسيستر، الأمير ريتشارد، بسرطان البروستاتا في عام 2003، وخضع لعملية جراحية استجابة لهذا التشخيص، ومنذ ذلك الحين تعافى تماماً، ورحلته بمثابة قصة ملهمة عن العلاج الناجح والتعافي، خاصة أنه كان قد خضع لعلاج سرطان الجلد سابقاً، وتوفي بشكل مفاجئ في عام 2017.

5.الملك إدوارد الثامن دوق وندسور

أصيب الملك إدوارد الثامن، دوق وندسور الذي حكم لفترة قصيرة عام 1936، بسرطان الحنجرة عام 1971، وذلك بسبب التدخين الشره، ليتوفى في العام التالي من إصابته عن عمر يناهز 77 عاماً.

6. سارة فيرغسون دوقة يورك

أصيبت سارة فيرغسون دوقة يورك، بمرض سرطان الثدي عام 2023، وأعلن حينها أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال الأورام السرطانية، وتم شفاءها تماماً، لكن قبل أشهر قليلة تلقت ضربة جديدة من مرض السرطان، حيث أعلن الأطباء إصابتها بمرض سرطان الجلد.

7.الملك تشارلز

قبل حوالي شهر، أعلن قصر باكنغهام، تشخيص الملك تشارلز بمرض السرطان، في منشور عبر حسابه على موقع إنستغرام، وجاء في الإعلان أنه تم اكتشاف المرض أثناء علاج الملك من تضخم البروستاتا الحميد في يناير الماضي، على الرغم من أن متحدثاً أكد أنه ليس سرطان البروستاتا.

8.كيت ميدلتون

وأخيراً، انضمت أميرة ويلز كيت ميدلتون، إلى قائمة مرضى السرطان من العائلة الملكية، إذ أعلنت إصابتها بمرض السرطان، بعدما خضعت لجراحة في البطن خلال يناير الماضي، وكانت حالتها غير سرطانية، وتمت العملية بنجاح، ليكتشف الأطباء بعدها وجود خلايا سرطانية، وأنها في المرحلة الأولى من العلاج الكيميائي.