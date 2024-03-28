"كان سهران عندي بالبيت".. نجوى كرم تثير الجدل عن رؤيتها السيد المسيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

أكدت المطربة اللبنانية نجوى كرم، رؤيتها السيد المسيح، أكثر من 13 مرة متتالية في منزلها

نجوى كرم، في كلمة ألقتها خلال تواجدها في كنيسة السيدة، بمناسبة الدخول في الأسبوع المقدس، تحدثت عن تفاصيل الرؤية.

ونشرت صفحة تابعة للكنيسة بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من كلمة المطربة اللبنانية، إذ قالت: "كنت بصلي ونمت، طول الليل بعيوني ألقى يسوع حاطط إيده من بره ولابس أرجواني مخمل، وأنا أغمض عيوني وأرجع أنام، وبعد كده أفتح عيني وألقى يسوع بنفس الصورة قدامي وده حدث أكثر من 12 أو 13 مرة".

وتابعت: "وأنا كل هذا أفكر أن مفيش غير الصورة دي اللي على التلفزيون لليسوع، وقلت مفيش صورة غير هذا ليسوع تقعد كل ده، بصيت ولم أجد أنه يوجد تلفزيون من الأساس واكتشفت أن السيد يسوع المسيح كان سهران عندي بالبيت".

المطربة نجوى كرم تعرضت للهجوم، بسبب كلمتها، وتوالت التعليقات عبر موقع " إكس"، ومنها: "المبالغة بالأداء والقصص الفنتازية مضحكة بغض النظر عن الدين ومعتقد الشخص، هنا نجوى كرم بعد فشلها الذريع فنيًا تلعب على وتر الدين"