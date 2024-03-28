أيتن عامر: الجمهور ليس له علاقة بطلاقي.. وأسير على خطى هذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بررت الفنانة المصرية أيتن عامر، رفضها للحديث إعلامياً عن طلاقها وما تلاه من ترتيبات تخصها هي وطليقها وأولادها، برغبتها بإبعاد الناس عن حياتها الشخصية، وقالت أيتن في حوارها التلفزيوني الرمضاني في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، إنها ترفض إقحام الناس في حياتها الشخصية، وأن الجمهور له بالفن الذي تقدمه ليس أكثر، وأضافت: الجمهور ليس له علاقة بطلاقي.

وبكت الفنانة المصرية وهي تتحدث عن الألم الذي شعرت به جراء طلاقها، مؤكدة أنه لا توجد امرأة في العالم تفرح لطلاقها، حتى لو كانت راغبة بالانفصال عن زوجها، واصفة الأمر بأنه «أصعب تجربة يمكن أن تمر بها أي سيدة».

ورداً على سؤال بسمة وهبة حول موقفها من تصريحات شقيقتها الفنانة وفاء عامر، بأن طليقها محمد عز العرب رجل جيد، وافقت أيتن رأي شقيقتها وقالت: «هو رجل جيد، ولو لم يكن كذلك لما تزوجته من البداية».

ورفضت أيتن الخوض في أسباب الخلاف بينها وبين طليقها، قائلة: «سأكرر ما قالته الفنانة ياسمين عبد العزيز وسأسير على خطاها، عندما رفضت الإعلان عن سبب طلاقها، وقالت إن الناس ليس لهم علاقة بما يجري بين أي زوجين، فهذه أمور شخصية ليس لأحد التدخل بها».

وأضافت: «لدي قناعة بأن السيدة التي تقول عن زوجها شيء بعد الطلاق، هي سيدة غير محترمة، والعكس صحيح».

وعن رأيها بمن يقول إن السيدة تستعيد جمالها و طاقتها وحيويتها بعد الطلاق، شرحت أيتن وجهة نظرها في المقولة، قائلة: «السبب ليس في الطلاق، لأن السيدة تكون جميلة ومرحة من قبل، لكنها قد تكون تعاني من ضغط نفسي وعصبي وإرهاق، وبعد الطلاق تبدأ باستعادة سلامها النفسي وصحتها وتستعيد التفكير الصحيح وقتها، ولأنها تكون قد أصبحت وحيدة بلا سند تعتمد عليه، تقرر أن تتحدى نفسها وظروفها لكي تبقى ناجحة ومستمرة».

في سياق آخر، نفت أيتن وجود أي خلاف بينها وبين زميلها الفنان مصطفى شعبان، مؤكدة أن علاقتهما قائمة على الود والاحترام والتقدير، وأنه في حال حدوث أي سوء فهم في وجهات النظر بينهما، سيتصلان ببعضهما البعض لتوضيحها، ويمكن أن «يتخانقا» على الهاتف.

وحول حقيقة تعليق شعبان لها على «السوشيال ميديا» بكلمة «يلا ع المطبخ»، رداً على نقاش له علاقة بمباراة كرة قدم، قالت أيتن: «هو كان يستفزني بالتعليق ليس أكثر، ويمزح معي، لأنه يعرف أن هذه الكلمة تعصبني جداً، وبالنهاية يستحيل أن نهاجم بعضنا البعض على منصات «السوشال ميديا»، وكانت مزحه وعدت».