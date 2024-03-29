"طيف الإمارات" تجمع وليد توفيق و يارا وغيرهم من المشاهير في حفل سحور

ميرنا وليد - بيروت - اجتمع نخبة من النجوم والمشاهير في حفل سحور أقامته مجموعة "طيف الإمارات" في دبي، وسط أجواء رمضانية مفعمة بالحماس والفرح.

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وحضر الحفل عدد من الفنانين، منهم: يارا، وليد توفيق، فايز السعيد، فرح يوسف، زينب العسكري، خالد القيس، حازم الشريف، أمل الغربي، حبيب غلوم، اريام، اسماعيل مداح وغيرهم الكثير.

وخلال الحفل، أُقيمت مجموعة من الفعاليات اللطيفة، من توزيع الهدايا والجوائز وتكريم الموظفين الذين أثبتوا كفائتهم وجدارتهم في مجموعة "طيف الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع العطور المبتكرة في الإمارات والوطن العربي.

وأطلقت" طيف الإمارات" احتفالاً بمرور 18 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، منتجاً جديداً يحمل اسم "عود بالذهب" وهو عود طبيعي مغمس بالزيوت الطبيعية مع ورق الذهب عيار 24.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة، هيثم عبد الباقي، أن هذا المنتج هو رائحة ثمينة قيمتها الذهب، وتم طرحه في الأسواق، مشيراً إلى وجود أكثر من 85 فرع في الإمارت ودول العالم.

وتتواجد "طيف الإمارات" في أكثر من 10 دول حول العالم، منها مصر والكويت والسعودية والبحرين، أميركا، ليبيا، نيجيريا، وقريباً العراق، حيث يتم العمل على تواجدهم أيضاً في 22 دولة جديدة قريباً خلال عامي 2024 – 2025، وذلك بحسب ما كشف عبد الباقي.

