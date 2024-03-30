ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند بعد الحلقة الـ3 من مسلسل "2024".

ولاقى مشهد بكاء نادين نجيم بعد مقتل ابنتها في المسلسل، الكثير من التعاطف، لأدائها الرائع في المهد.

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأداء نجيم، ووأعربوا عن مدى تأثرهم بهذا المشهد.

وردت نادين على أحد المتابعين، الذين علقوا على أدائها بالمشهد قائلا: "مشهد بألف معنى ! شو حسيتي إنتي وعم تعملي! قدرتي توصلي لجوا قلبي فيه ، يالله شو صعبة خسارة قطعة من روحنا ، ونوصل لمرحلة الوهم ، منتمنى نشوفوا لو لحظة أو نسمع صوتو ب أي طريقة ! و في فنانين وفي نادين نجيم".

وعلقت نادين على المشهد شارحة كواليسه، وقالت أنها بكتساعات حين انتهت من تصويره، وإنّها لم تتمكّن من مشاهدته.

وكتبت نادين: "يلي بقدر قولوا انه من اول مرة قريت المشهد بكيت ونهار التصوير من الصبح عم ببكي و ضليت ابكي لخلصنا بعد ساعات … و لهلىء ما فيي احضر هل مشهد … الله يحمي ولادي ويبعد عنن كل شرّ و لا دوق هل كاس المرّ".



كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدر مشهد وفاة ابنتها في "2024" الترند.. نادين نسيب نجيم تشرح كواليس التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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