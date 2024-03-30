شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 20 .. حسام يلقى القبض على إسماعيل الغول فى حفل زفاف ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث علم الضابط "حسام" كريم محجوب بعدم سفر "سامح الغول" للخارج وعلم أن هناك شخصًا ذهب باسمه.

كما ذهب "حسام" إلى فيلا "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وألقى القبض عليه باتهامه فى فى تزوير ورشاوى وتهريب ضريبى، وتواجدت "عايدة" غادة عبد الرازق وقت القبض عليه لتبرز شماتتها فيه وتقوم بتصويره.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.

اتصلت "عايدة" غادة عبد الرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته بإنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.

وقابلت "عايدة" غادة عبد الرازق كل من، "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات الموجود بمصر، و"ماركو" أحمد الشامي، تاجر المخدرات التى صدرها لهم من أوكرانيا.

وقبل تسليم "عايدة" المخدرات لهم، سألتهم سؤالين عن شقيقها "على" هل كان يعلم بشحنة المخدرات أم كان سامح فقط، ليؤكدان لها بأنه لم يكن يعلم بشئ، لتفاجئهم بابلاغها للشرطة وألقوا القبض عليهما وتوعد كل من "حسان" و "ماركو" بإنها لن تفلت بما فعلته وأن الانتقام سيطول كل شخص قريب منها.

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