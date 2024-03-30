شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5 .. الجنود يسخرون من السياف وشهريار يسقط مغشيًا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جودر الحلقة 5 دخول مسرور السياف - أحمد فتحى فى شجار مع عدد من الجنود بعد سخريتهم منه وأنه منذ وقت لم ينفذ الإعدام ويستخدم سيفه خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on ليغضب ويضربهم.

ويذهب لشهريار ويعنفه بسبب الخناقة ويقول له شهريار هتقطع رقبة شهرزاد بس بعد ما تخلص حكاية جودر واعرف النهاية وبعد كده تقطع رقبتها، وأثناء شربه لمشروب فى يده يسقط مغشيًا عليه.

وخلال الأحداث أبلغ جودر حبيبته شروق، أنه بعد أخذ أشقاءه الأموال من أجل أن يتنازلوا عن الدكان له، سوف يسافر لمده شهرين للتجارة وأن يجنى المزيد من الأموال وعندنا يعود سوف يعمل لها حفل زفاف كبير.

وتجتمع شواهى مع أخواتها وترفض فكرة حرق دكان جودر والبضاعة وقالت: "جودر تاجر أمين كل التجار هتقف جنبه لازم نقفل كل المنافذ ونبعده عن القوة الخفية ونسحب جودر بعيد عن حارة سعد السعود وبعيد عن مصر تمامًا".

وأعطى شومان العنتيل - أحمد كشك، أموالاً كثيرة لسعدون ملاح مركب جودر من أجل رقبة جودر ويقتله ولا يعود به.

مسلسل جودر

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