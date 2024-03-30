شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 20.. غادة عبد الرازق تنجح في اختراق كمبيوتر رياض الخولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث كشف "حازم" لـ"عايدة" غادة عبد الرازق أنها تستطيع تهكير الكمبيوتر الخاص بـ"إسماعيل الغول" رياض الخولى، وكل ما يحدث فيه سيكون على الكمبيوتر الخاص بها نسخة طبق الأصل.

مسلسل صيد العقارب

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.

واتصلت "عايدة" غادة عبد الرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته بإنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.