شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة يتصدر التريند بعد الحلقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللى كريم قائمة الترندات على موقع تويتر، وذلك بمجرد انتهاء الحلقة 5 من العمل، خاصة أن الحلقة شهدت أحداثًا كبيرة خلال أحداثها.





صدمة قوية تعرضت لها فراولة "نيللى كريم"، باختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرة البضاعة في ميناء شنغهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT.

وألقى حسن الشندويلي "أحمد فهيم" باللوم على فراولة باعتبارها المسؤولة أمامهم في الشركة، والتي قررت الحصول على البضاعة وتسليمها للناس.

ومشادة كلامية نشبت بين الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، وزوجته أمينة "سمر مرسي" حول كيفية تربية ابنتهما لارا، أمام شوقي "عزت زين" والد الدكتور إبراهيم، حيث طالبت الأم ترك الابنة تعيش مثل صديقاتها وتعرض صورها عبر إنستجرام.

تلقت فراولة "نيللى كريم"، اتصالا من والدتها منصورة "لبنى ونس"، تطلب فيها مساعدة والدها مرزوق "حجاج عبد العظيم"، لسداد ديونه للشيخ علاء الدين.

بينما كشفت فراولة لموظفي الشركة تأخير المرتبات والعمولات لفترة زمنية، وطالبتهم بضرورة الوقوف يدا واحدة، إلا أن بعض الموظفين تركوها.

وتجمهر عملاء الشركة أمام المقر، وحصلوا على وعودا بأن البضاعة ستتأخر من أسبوع إلى عشرة أيام، وسادت حالة من الغضب بين العملاء بسبب تأخير تسليم البضاعة، وكان الرد بسبب وقوع "السيستم".

واقترحت دينا "علا رشدي"، صديقة فراولة، بأن الأحجار الكريمة التي يجلبها مستر يانج من الصين، موجود مثلها في مصر، ويمكن حل المشكلة بها، وبيعها للعملاء وكأن بها طاقة إيجابية.

قررت فراولة "نيللى كريم" الحصول على الأحجار الكريمة من عم صلاح "جميل برسوم"، بالتقسيط، وبيعها للعملاء كأنها قادمة من الصين، وأنها تحمل طاقة إيجابية.

وحاول مشير "توني ماهر"، أن يقنع والدي صديقته خيرية "جيلان علاء"، بأن البضاعة تأخرت بسبب ميل المركب في عرض البحر، ولولا الطاقة الإيجابية التي بها لكانت غرقت.

في لفتة طريفة، طلب جميل عزيز، من ابنته خيرية "جيلان علاء"، أن تجلب له حجر بلون أبيض وخطين حمر، يحسن له أعصابه ويجعل الزمالك يكسب.

وردت خيرية: "أضمن لك أعصابك تهدأ، ولكن بالنسبة للزمالك، مضمنوش"، ورد عليها: "جات على الزمالك يعني، طب لعلمك بقى سنظل أوفياء".

من ناحية أخرى، اعترف حسن الشندويلي "أحمد فهيم"، لفراولة، أنه كان يتخوف منها في البداية، وشك أنها ستأخذ مكانه، إلا أنه أصبح يحترمها، وخاصة لقوتها في التعامل مع الأزمات، إلا أنه فوجئ بدخول زوجته زوزو "إيمان السيد" عليهما، بحجة الغيرة عليه.

وأبلغ الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، عن الشركة التي تديرها فراولة، والذي أوضح أنه أبلغ فقط عن الشركة لأنه تبيع الوهم للناس بأنه علاج، ولكن ردت خيرية بأنهم يبيعون إكسسوارات وأحجار فقط.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.