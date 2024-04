شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 20 .. تامر نبيل يشك فى أمور داخل الشركة مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمشهد من داخل شركة الرفاعى، حيث يحيى يقابل مندوب شركة الأوتوبيسات الذى جاء لتحصيل الأموال المتأخرة لدى الشركة، والتي تقدر بـ 120 ألف جنيه، ولكن يحيى يجد أمرًا ما غير طبيعى في الفواتير ويصور منها نسخة.

حديث يدور بين سعيد "محمد لطفى" وجمالات "رحاب الجمل"، وتظهر بوادر إعجاب واستلطاف بين الثنائى، والمشهد ينتقل إلى المنيا حيث ياسين "أمير كرارة" يجلس مع المعلم عدوى "حمدى هيكل" ويحضر اتفاق على تسليم شحنة آثار ويدخل الاتفاق بالصدفة ليكون هو الوسيط بين المعلم عدوى الذى يقيم عنده ويساعده في رحلة البحث عن الخادمة نسمة "حنان فكرى".

وخلال الحلقة التاسعة عشر تفاجأ رقية "ملك قورة" زوجها فاروق "أحمد رزق" بأنها حامل، والمشهد ينتقل إلى شركة الرفاعى للسياحة، حيث يتصنت بذرة "إبراهيم السمان" على فاروق ويسمع مساعده عجوزة يخبره بمعرفة مكان سامية "ميرنا جميل" في منطقة بسوس، ويتصل بذرة بالمعلم سعيد ويخبره بأن فاروق تحرك على المنطقة بعد معرفته بعنوان سامية.

يصل فاروق إلى منزل سامية ويقابل والدتها وشقيها الدتها واخيها ويحاول معرفة أي شيء عنها ولكن أم سامية تحفى عنه كل شيء بعدما اتفق معها سعيد على كل الكلام التي تقوله، ليخبرهم بأن سامية لها عنده مكافأة مالية كبيرة، وفى نفس الوقت تشعر جمالات بالقلق بعدما وصل فاروق إلى المنطقة التي يعيشون فيها ولكن سعيد يطمئنها بأنه مخططه نجح مع والدة سامية.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "بيت الرفاعى" اقتحام ياسين وسعيد والمعلم مهدى "حمدى هيكل" ورجال لطفى منزل الرفاعى، واستطاع ياسين تخليص سامية "ميرنا جميل" ولكن قبل خروجهما أصيب برصاصة في ذراعها، وعاجلها ياسين والذى يبدأ اظهار اعجابه بسامية

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

