شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. عايدة تسلم تاجرى المخدرات حسان وماركو للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث قابلت "عايدة" غادة عبد الرازق كلاً من، "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات الموجود بمصر، و"ماركو" أحمد الشامي، تاجر المخدرات التى صدرها لهم من أوكرانيا.

وقبل تسليم "عايدة" المخدرات لهما، سألتهما سؤالين عن شقيقها "على" هل كان يعلم بشحنة المخدرات أم كان سامح فقط، ليؤكدا لها بأنه لم يكن يعلم بشيء، لتفاجئهما بإبلاغها للشرطة وألقوا القبض عليهما وتوعد كل من "حسان" و "ماركو" بأنها لن تفلت بما فعلته وأن الانتقام سيطول كل شخص قريب منها.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.

اتصلت "عايدة" غادة عبد الرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته بإنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.

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