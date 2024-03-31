شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان كريم عبد العزيز ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 اليوم، الأحد، فى حلقة خاصة يتطرق فيها إلى كواليس مسلسل الحشاشين الذى يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الآونة الحالية ضمن سباق دراما رمضان.

كما يتطرق للمرة الأولى إلى شخصية حسن الصباح وكواليس تصويرها والصعوبات التي واجهته أثناء العمل عليها الليلة الساعة الـ9 مساءً.

يذاع برنامج الراديو بيضحك فى الساعة الـ 9 مساءً كل أحد خلال شهر رمضان، واستضاف مؤخراً أبطال مسلسل مسار إجباري عصام عمر وأحمد داش، وقبلها الفنان أحمد العوضى.

ويُعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويُعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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