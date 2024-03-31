شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. حديث إسماعيل وسميحة عن وصول أوراق الشركة لعايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث طمأنت "عايدة" غادة عبد الرازق، أولاد شقيقها بأنها لن تترك والدتهم "عفاف" منال سلامة في الحبس، كما طلب منها "حسن ضرغام" أحمد ماهر بأن لا تتركها ساعة واحدة داخل السجن.

انتقل المشهد إلى حديث "إسماعيل الغول" رياض الخولي وزوجته "سميحة" سيمون، حيث سألته كيف وصلت هذه الأوراق إلى النيابة، ليخبرها بأنها بالتأكيد "عايدة" كما أخبرها بإنها كانت تقف لحظة القبض عليه وتقوم بتصويره، وأخبرها بأن يجب على المحامي أن يتصرف ويدفع لهم أي مبلغ مقابل حتى لا يتم سجنه يوم واحد حتى لو كلفه 10 مليون جنيه.

وذهب "ياسين" محمد علاء إلى والده بالمستشفى للإطمئنان على صحته، وأخبره والده بأن نسايبه يريدون قتله، ليصبح "ياسين" في حيرة بين والده وزوجته.

وبدأت أحادث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بقيام "عفاف " منال سلامة بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء القاء الشرطة القبض عليه.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى قسم الشرطة، بصحبة "عفاف"، وكشف لها المحامي بإنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سئ في القضية، وطلبت "عفاف" من "عايدة" أن تهتم بأولادها.

كما أمرت النيابة بحبس "إسماعيل الغول" رياض الخولي، 4 أيام على ذمة التحقيقات داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، يراعى التجديد في الموعد القانوني لحين استكمال التحريات فيما نسب إليه من تهم وهى الرشوى والتهرب الضريبي والتزوير.

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