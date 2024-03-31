شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. خروج إسماعيل الغول بكفالة وتحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، خروج "إسماعيل الغول" رياض الخولى، من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ودفع الكفالة الخاصة به، وذهب لممارسة حياته الطبيعية في منزله وشركته.

وبدأت أحادث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بقيام "عفاف " منال سلامة بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء القاء الشرطة القبض عليه.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى قسم الشرطة، بصحبة "عفاف"، وكشف لها المحامي بإنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سئ في القضية، وطلبت "عفاف" من "عايدة" أن تهتم بأولادها.

كما أمرت النيابة بحبس "إسماعيل الغول" رياض الخولي، 4 أيام على ذمة التحقيقات داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، يراعى التجديد في الموعد القانوني لحين استكمال التحريات فيما نسب إليه من تهم وهى الرشوى والتهرب الضريبي والتزوير.

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