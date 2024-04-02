من هو زوج آية سماحة ضحية “رامز جاب من الآخر”؟.. سينمائي مشهور من عائلة فنية كبيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:52 مساءً - ضحايا الحلقة 22 من برنامج رامز جاب من الآخر، آية سماحة وهاجر السراج، حيث كان التعليق الأول لـ رامز جلال عن موضوع سرعة شهرتهم ، “هو انتم مين؟”.

وخلال الحلقة سأل “رامز” آية سماحة قائلًا:”انتي متجوزة ولا لأ” فأجابته:” آه متجوزة وعندي قطة”، وتسائل الجمهور عن هوية زوج الفنانة الشابة، كما أولى أهتمامه بمعرفة معلومات أكثر عنها.

مَن هي آية سماحة؟

شغفها في الفن وإصرارها على تحقيق أحلامها، جعلاها تدخل عالم التمثيل: إنها المصرية آية سماحة التي دخلت هذا المجال عن عمر صغير، رغم أن طريقها للحصول على أولى أدوارها التمثيلية لم يكن بمنتهى السهولة.

– ولدت آية سماحة في 31 مارس 1992، وهي تحمل الجنسية المصرية.

– تزوّجت أية سماحة في عام 2020، من المنتج المصري محمد السباعي، وهو شقيق الممثلة ناهد السباعي، وابن الممثلة الراحلة ناهد فريد شوقي.

– على ما يبدو أن آية سماحة كانت تجمعها علاقة مميّزة مع والدة زوجها، وهي المنتجة ناهد فريد شوقي، خاصةً وأنها في تصريح لها خلال مهرجان القاهرة للدراما 2023، رشّحت اسمها، حين طُلب منها أن تذكر اسم فنان معيّن لتسلّمه جائزة.

– قد يسأل الكثيرون من هي اخت أية سماحة على محرك البحث غوغل، والإجابة هي الممثلة المصرية منة سماحة.

– تخرّجت آية سماحة من المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.

– بدأت حياتها المهنية من خلال عملها كعارضة ومشاركتها في الإعلانات والفيديو كليبات، وهي في عمر الـ11 سنة.

– في مقابلة لها في برنامج صاحبة السعادة، صرّحت أنه تمّ رفضها 6 مرات خلال مشاركتها في تجارب أداء في مسلسل جراند أوتيل المصري والذي عُرض على نتفلكس. إلّا أن إصرارها جعلها تصل إلى ما تريد والتمثيل في المسلسل، وكان ذلك من أولى الأدوار التي لعبتها في عام 2016.

– شاركت في العديد من المسلسلات من بينها مسلسل جراند أوتيل، مسلسل هذا المساء، مسلسل ما وراء الطبيعة، مسلسل الحرباية، مسلسل مليكة، مسلسل كأنه امبارح، مسلسل كامل العدد وغيرها.

– حصلت على العديد من الجوائز، من بينها كأس إنرجي للدراما في موسمه السابع، وذلك تكريماً لدورها في مسلسل الصفارة الذي عُرض في رمضان 2023. كما أنها حصلت على جائزة Creative Industry Summit، تكريماً لدورها في مسلسل كامل العدد.

آية سماحة في موسم رمضان 2024

عبّرت الفنانة آية سماحة، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «نور خالد وولده خالد نور»، الذي يعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل «نور خالد وولده خالد نور»، يدور في إطار كوميدي ويُعد هذا هو التعاون الأول بين الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبدالعزيز حيث يجسد شيكو وكريم محمود عبد العزيز دور صديقين يعملان معًا في مجال الهندسة ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية مع زوجتيهما.

آخر أعمال آية سماحة

على صعيد آخر، حققت الفنانة آية سماحة نجاحًا كبيرًا بشخصية «نوسة» التي قدمتها خلال أحداث مسلسل «على باب العمارة» هو عمل اجتماعي يدور في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولته مع حاتم صلاح وآية سماحة، وكلا من محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدي يأتي من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها، ويعرض المسلسل خلال الوقت الحالي على منصة watch it كل يوم أربعاء بمعدل حلقتين أسبوعيًا.

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