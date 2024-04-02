شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 23 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

بدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل محارب بطولة حسن الردار، بأمين الشرطة يخبر شقيقة محارب بأن شقيقها إبراهيم ألقى بنفسه من مبني النيابة العامة وتوفى.

علم ضابط المباحث أن إبراهيم شقيق محارب ألقى بنفسه من مبنى النيابة العامة بعد أن قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالب بتكثيف المباحث عينها على منزل محارب والمشرحة حتى يتم القبض على حسن الرداد.

عاتب ابن عم محارب شقيقة بعد أن علم بأنه يخطط لقتل عزيز محارب بعد أن قررت جدته بعودة أراضيه مرة أخرى، وطالب بنزول شقيقة من السيارة وعدم الحديث معه مرة أخرى بسبب تصميمه على قتل محارب.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان