شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل فراولة من تصويره والذى يعرض خلال ماراثون رمضان الحالي، ومن بطولة الفنانة نيللى كريم وإخراج عمرو عرفة .





ويعرض مسلسل فراولة، بطولة النجمة نيللى كريم على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

