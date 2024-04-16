الشاعر صالح الشادي يكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده

طمأن الشاعر صالح الشادي، جمهور الفنان محمد عبده، على صحة الأخير، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة.

وأوضح الشادي عبر حسابه على موقع إكس قائلاً: “الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية.. وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن”.

وأضاف: “يعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو بعد عودته من العمرة”.

وختم الشادي تغريدته قائلاً: “نسأل الله أن يتقبل .. وأن يتمم عليه الشفاء .. وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال”. شاهد أيضاً: وعكة صحية تُجبر محمد عبده على إلغاء حفله المرتقب في البحرين

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