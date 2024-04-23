حورية فرغلي تشنّ هجوماً قوياً على إعلامية شهيرة.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت الفنانة حورية فرغلي حملة هجوم شرسة على الإعلامية بسمة وهبة، بسبب تنمّر الأخيرة عليها بعد إجرائها عمليات جراحية في أنفها أدت إلى تغيّر ملامحها.

وقالت حورية في تصريحات صحفية: “غضبت من بسمة وهبة لأنها جرحتني كثيراً في موضوع أنفي وقالت إنني أتعاطى مخدرات”.

ووجّهت حورية لبسمة رسالة قائلةً: “بالطبع هذا الكلام أغضبني كثيراً، فهل يُعقل أن آتي إليها في برنامجها وأنا بالشكل الذي وصفتني به؟ ومن يريد التأكد فليأتِ لأخذ عينة من دمي وتحليلها، وأنا أخطأت لأنني وافقت على الظهور في برنامجها”.

وعن خوضها أولى تجاربها المسرحية من خلال مسرحية “رابونزل بالمصري”، وهو أول عمل مسرحي للأطفال من تقديمها، حيث تجسّد خلال المسرحية شخصية “رابونزل” الشهيرة، والتي أنتجتها شركة “والت ديزني”، قالت حورية فرغلي: “أنا أحب الأطفال وقررت أن أقدّم لهم شيئاً جميلاً يسعدهم، خاصة أنني حُرمت من الإنجاب، لذلك فأي شيء يخص الأطفال أكون سعيدة به، ولأنني لم أجد أعمالاً جيدة مما عُرض عليَّ كي أقدّمها، قررت عمل مسرحية للأطفال، وهذه المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها على خشبة المسرح”. وأضافت: “كنت أتمنى أن أكوّن عائلة ويكون لديَّ أطفال لكنه قضاء الله”.