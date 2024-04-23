برسالة مؤثرة.. شريهان تحتفل بيوم ميلاد ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة شريهان على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور لها مع ابنتها “لؤلؤة” احتفالاً بيوم ميلادها.

ووجهت شريهان من خلال الصور رسالة حملت كلمات رومانسية قالت فيها: “ابنتي الرائعة..حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم”.

وتابعت شريهان: “كل عيد ميلاد حبيبتي وأنت بخير. سعيدة. صادقة. قوية. ناجحة… محققة ذاتك ومرتاحة البال. ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك.. أما أنا.. فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد.. قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا”.

من ناحية أخرى كانت شريهان قد نشرت على حسابها الخاص بمنصة “X” مقطع فيديو للمؤلف مدحت العدل يتحدث فيه عنها خلال لقاء ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق عبر قناة “صدى البلد”، ردت من خلال التعليق عليه على تصريحاته، ووصفته بشاعرها العظيم.

وكتبت شريهان على الفيديو قائلة: “الحقيقة لا أجد شكر يليق بك يا دكتور مدحت… شكراً أيها المحترم المصري، الكبير.. شكراً يا شاعري المصري العظيم. أنا متشكرة”.

وكان مدحت العدل قد تحدث عن شريهان في البرنامج قائلا: “شريهان أنا بعتبرها ملهمة، لو أنا بكتب قصيدة شعر في مسرحية، لو مش هكتبها لشريهان هكتبها بطريقة، ولو هكتبها لشريهان هتروح لحتة تانية، لأن هي عندها إمكانيات وخيال للكتابة تخليك تكتب وتستطيع أن تقرأ ما بين السطور، وذكية، هي بالنسبة ليا زي أم كلثوم لأحمد رامي”.

يُذكر أن شريهان عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عامًا بمسرحية “كوكو شانيل” التي عرضت عبر منصة”شاهد vip” عام 2021، وشارك في بطولتها سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب وغيرهم نخبة من نجوم الفن. تأليف مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري.