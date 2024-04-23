بعد غياب سنوات.. صوفيا المريخ تعود إلى الساحة الفنيّة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة المغربية صوفيا المريخ قد قرّرت العودة إلى الساحة الفنيّة بعد غياب، وزفّت الخبر السارّ لمحبّيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

ونشرت صوفيا المريخ ستوري ظهرت فيها أمام المرآة كاشفةً عن عنوان أغنيتها الجديدة بالقول “أبويا، أغنية جديدة ستبصر النور قريباً”.

الجدير ذكره أن صوفيا المريخ الّتي نالت شهرةً واسعة في برنامج “ستار أكاديمي” بموسمه الأول، قد غابت في السنوات الماضية عن دائرة الضوء، وأرجح البعض ابتعادتها عن الساحة الفنية لزواجها من رجل أعمال عربي ثري جداً.