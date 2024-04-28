شريف منير يشوق جمهوره بصور جديدة من كواليس فيلم السرب.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان شريف منير صورا جديدة من كواليس تصوير فيلم السرب، والمقرر عرضه مطلع مايو المقبل في جميع السينمات.

وكتب "منير"، تعليقا على الصور التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام": "من فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، شريف منير، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

طلقها 11 مرة وحبسته.. من هو زوج ميار الببلاوي؟

حسن شاكوش: سراج منير قالي إنت اللي ينفع تغني لمصر.. وعمر كمال يسخر منه