بالصور- ساندرا رزق تسحر الجمهور بانوثتها و جمالها.. سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون متابعيها من خلال إطلالة رائعة عبر صفحتها الخاصة، وظهرت مرتديةً كروب توب باللون الأسود من دون أكمام مغطاة بالفرو مع سروال أسود واسع ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Prada ، يصل سعرها إلى 1,472 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

