قبل حفلها في جدة.. آمال ماهر: السعودية تشهد تطوراً يُسابق الزمن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية آمال ماهر، لإحياء أول حفل غنائي لها بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في “أونيكس أرينا”، ضمن برنامج “تقويم جدة”، حيث نفذت التذاكر فور طرحها بأيامٍ معدودة.

وأجرت آمال ماهر، بروفات مكثفة بعد وصولها جدة، مع المايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية التي تضم أكثر من 100 عازف، ومن المُقرر أنّ تشدو بمجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة، خلال الحفل الذي سيُعرض على الهواء مباشرة عبر قناة “mbc مصر”.

وأعربت الفنانة المصرية خلال حديثها لـ”الشرق” من داخل بروفات الحفل، عن “اشتياقها لرؤية الجمهور السعودي”، إذ رأت أن نفاذ تذاكر الحفل قبل موعدها بأيام، يعكس حجم محبة الجمهور لها، وقالت: “هذا الأمر يعني لي محبة كبيرة من الجمهور، ويُضاعف حجم المسؤولية، وأنا متشوقة لرؤيتهم، وأتمنى أنّ تكون ليلة غنائية مميزة”.

وأضافت: “هذه المرة الأولي التي سألتقي فيها الجمهور السعودي، لذلك أشعر بمسؤولية كبيرة جداً، ولم أقض فترة راحة فور وصولي مدينة جدة، حيث توجهت فوراً إلى البروفة، لرغبتي في تقديم حفل مميز، لأن الجمهور السعودي يستحق ذلك”.

وكشفت آمال ماهر عن طقوسها قبل أي حفل غنائي لها، موضحة أنها تشعر بحالة من القلق والتوتر، لذلك تدخل في حالة صمت نوعاً ما، كما أنها تحرص قبل الحفل على النوم لوقتٍ كافٍ، فضلاً عن المشروبات الساخنة.

وأشادت المطربة المصرية بالحراك الفني والثقافي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة، إذ رأت أنّ “هناك تطوراً كبيراً يُسابق الزمن بشكلٍ غير عادي، وهناك انفتاح كبير في كل المجالات وليس في مجال الموسيقى فقط، وهذا الأمر يدعو للفخر والاعتزاز بالتأكيد”.

وأكدت أنها تُحضّر لأعمال فنية كثيرة خلال الفترة القليلة المُقبلة، على مستوى الحفلات وكذلك الأغاني الجديدة التي ستُقدم بعضها على طريقة الفيديو كليب، إذ ستُكثف وجودها على الساحة مرة أخرى.

من جانبه، قال المايسترو وليد فايد، لـ”الشرق”، إنّ التحضيرات لهذا الحفل مُمتدة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر تقريباً، وكتابة نوت موسيقية جديدة، وعمل توزيع مختلف للأغاني التي ستُقدمها آمال ماهر، متابعاً: “حدث نوع كإعادة صياغة للموسيقى، وإضافة آلات جديدة نحاسية وخشبية”.

وتابع: “كُلّفت بهذه المهمة والأمانة لفنانة كبيرة، لذا حرصت على وضع بصمة مميزة وعمل شيء مختلف خلال الحفل، ويكون لي دور ليس مجرد مايسترو على المسرح، لكن في الإخراج الموسيقي أيضاً”، واعداً الجمهور بحفل مختلف وتوزيع جديد للأغاني حتى وإنّ كانت قديمة.