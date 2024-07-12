حبيبة كانييه ويست السابقة تُعلن مثليتها الجنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة Uncut Gems جوليا فوكس أنها مثلية من الناحية الجنسية، على الرغم من مواعدتها سابقاً لمغنّي الراب كانييه ويست، عقب فشل زيجة من رجل آخر أثمرت عن ابن واحد.

وقالت الفنانة الأميركية-الإيطالية عبر فيديو صريح على TikTok إنها مثلية، قبل أن تعتذر من الرجال بسبب إعلانها المفاجئ.

يُذكر أن فوكس (34 عاماً) كانت متزوجة بين عامَي 2018 و2020 من الطيار بيتر أرتيمييف والد ابنها فالنتينو البالغ من العمر ثلاث سنوات، وواعدت كانييه ويست لفترة قصيرة بعد انفصال مغنّي الراب عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وفي أيار (مايو) من هذا العام، أكّدت فوكس في برنامج Zach Sang Show، أنها كانت عازبة لمدة عامين ونصف العام.