تكنولوجيا: Redmi K90 Pro Max قادم بصوت قوي بتقنية 2.1 ومضخم Bose مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة Redmi K90، والتي تمثل فئة فرعية قوية من هواتفها الرائدة، على أن يتم إطلاقها رسميًا في الصين يوم 23 أكتوبر المقبل.

لكن اللافت هذه المرة ليس الأداء فقط، بل الصوت. إذ يأتي هاتف Redmi K90 Pro Max بميزة فريدة من نوعها، وهي نظام صوتي بتقنية 2.1 قناة يتضمن مكبرًا إضافيًا يعمل كمضخم صوت (Subwoofer).

يمثل هذا التوجه خطوة كبيرة في تطوير جودة الصوت داخل الهواتف الذكية. فقد أكد المسرب الموثوق Digital Chat Station عبر منصة Weibo أن الهاتف سيحتوي على مكبر صوت مخصص مثبت في الجهة الخلفية، يحمل شعار Bose، ليعمل كمضخم للترددات المنخفضة.

ومن المتوقع أن يقدم هذا النظام تجربة صوتية غنية وعميقة تتفوق على الصوت المسطح الذي تقدمه مكبرات الستيريو التقليدية، مما يجعل تجربة الألعاب، والأفلام، والموسيقى أكثر واقعية وحيوية.

وكانت الصور الترويجية السابقة للهاتف قد أظهرت وجود فتحة دائرية مميزة بالقرب من وحدة الكاميرا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت شاومي قد نقلت أحد مكبرات الصوت أو أضافت عنصرًا جديدًا تمامًا.

والآن تأكد أن الهاتف يضم فعليًا مكبرًا ثالثًا مستقلًا، ما يمنحه نظام صوت 2.1 حقيقيًا، ويجعله يتميز بوضوح عن منافسيه في سوق الهواتف عالية الأداء.

من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن Redmi K90 Pro Max سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، والذي يقدم أداءً مماثلًا لمعالجات الهواتف الرائدة الحالية. وإلى جانب الصوت القوي والمعالج المتطور، من المنتظر أن يأتي الهاتف بتجهيزات كاميرا خلفية قوية تكتمل بها تجربة الاستخدام الشاملة.

حتى الآن، تأكد فقط أن طراز Redmi K90 Pro Max سيحتوي على مضخم الصوت المميز من Bose ضمن نظام الصوت 2.1، بينما لم تكشف شاومي بعد عن تفاصيل الطرازين القياسي وPro لتحديد ما إذا كانا سيحصلان على الميزة نفسها.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن النسخة Pro على الأقل قد تتضمن التقنية، خاصة وأنها يُرجح أن تُطرح عالميًا لاحقًا تحت اسم Poco F8 Ultra.

