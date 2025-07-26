شكرا لقرائتكم خبر عن فى مهرجان العلمين.. الشامى يصف تامر حسنى بـ"النجم الكبير" وتامر يرد بتحية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان الشاب الشامي عن سعادته بالمشاركة في حفل مهرجان العلمين الجديدة، قائلاً: "شرف كبير لي إني أغني مع النجم الكبير تامر حسني على أرض مصر"، في أول تعاون يجمع بينهما أمام الجمهور المصري.

ورد عليه تامر حسني على المسرح قائلاً: "مبسوطين إنك شفت الشامي في مصر.. ودي مجرد بداية، وإن شاء الله نعمل حفلات كتير مع بعض"، في إشارة إلى استمرار التعاون بينهما مستقبلاً.

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيا على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.