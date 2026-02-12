كم رسوم السحب من بطاقة الاهلي خارج المملكة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - كم رسوم السحب من بطاقة الأهلي خارج المملكة؟ وما هو حد السحب اليومي للبنك الأهلي السعودي؟ أعلن البنك الأهلي السعودي عن قيامه بفرض رسوم عند سحب العميل الأموال من خارج المملكة، لذا نحن من خلال جريدة لحظات نيوز سنعرض رسوم السحب، كذلك حد السحب اليومي الأهلي السعودي.

كم رسوم السحب من بطاقة الأهلي خارج المملكة

عند معرفة عملاء البنك الأهلي السعودي حول عمل خصم لرسوم استخدام بطاقة الأهلي خارج المملكة، كثرت تساؤلاتهم واستفساراتهم حول هذا الأمر، وللإجابة عن كم رسوم السحب من بطاقة الأهلي خارج المملكة؟ تكون الإجابة أن هذه الرسوم تصل إلى 30 ريال سعودي.

حد السحب اليومي الأهلي السعودي

كما حدد البنك الأهلي السعودي حد السحب النقدي بصفة يومية من خلاله، فمن الضروري ألا يزيد هذا الحد النقدي عن 5000 ريال سعودي وذلك من خلال استخدام آلات الصراف الآلي (ماكينة ATM).

أنواع بطاقات البنك الأهلي السعودي مدى

أتاح البنك الأهلي السعودي عدد من بطاقات مدى والتي تحوي داخلها متنوع من الخدمات والعروض المتميزة لكل عميل يرغب في استخدام بطاقةٍ ما منهم، لذلك من خلال النقاط التالية نقوم بعرض أنواع بطاقات البنك الأهلي السعودي مدى:

بطاقة الأهلي مدى الأساسية.

بطاقة الأهلي السعودي مدى تيتانيوم.

بطاقة مدى الوسام الذهبي.

بطاقة مدى الوسام البلاتيني.

بطاقة وورلد إيليت الأهلي مدى.

إيجابيات استخدام بطاقة الأهلى مدى الأساسية

تحتوي بطاقة الأهلي مدى الأساسية على عدد من الامتيازات يحصل عليها كل من يرغب في الاشتراك بها، حيث حصلت على ردود أفعال إيجابية من كافة عملائها.

لذا نحن من خلال النقاط التالية نوضح ما هي مميزات وعروض بطاقة الأهلي مدى الأساسية:

تمتاز بطاقة الأهلي مدى بتوفيرها خدمة إمكانية السحب النقدي من خلال أجهزة نقاط البيع وذلك بقيمة 400 ريال سعودي، وذلك دون الحاجة بالذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي.

يصل الحد المسموح بالشراء اليومي من خلال البطاقة إلى حوالي 200.000 ريال سعودي.

. توفير العديد من الخصومات والعروض وذلك بالاتفاق مع عدد كبير من المتاجر والمحلات حيث تتضمن الأزياء والمطاعم والتعليم.

يُتاح لكل عميل أن يقوم بعملية الشراء عبر "خدمة أثير"، فمن مميزاتها إمكانية الدفع عند تمرير البطاقة من خلال أجهزة نقاط البيع، وذلك بشرط أن يكون حد أقصى 300 ريال سعودي.

يتمكن العميل من حصوله على عروض لدي برايسليس سيتيز.

في ختام مقالنا، وبعد عرض رسوم السحب من بطاقة الأهلي خارج المملكة، قمنا بمعرفة حد السحب اليومي من البنك كذلك، وما هي أنواع البطاقات التي يوفرها البنك الأهلي السعودي، إن كنت ترغب في الحصول على واحدة منها تعرف على مميزاتها وخدماتها المُتاحة أولًا لتتمكن من الاختيار بسهولة.