عروض اليوم الوطني السعودي 93 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - عروض اليوم الوطني السعودي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي، فتجد أنه مع اقترابنا من اليوم الوطني الثالث والتسعون تستعلم الناس عن العروض والخصومات التي تطرحها المتاجر، فبالطبع يحتفل العديد من أصحاب المتاجر بتوفير العروض والخصومات للاحتفال بهذا اليوم، وعبر موقع لحظات نيوز سنبين لكم بعض عروض اليوم الوطني السعودي.

عروض اليوم الوطني السعودي

بالتأكيد تتيح العديد من المتاجر والمحلات السعودية العديد من العروض، ومن أبرز هذه المتاجر هو متجر النخبة للعود، ومن العروض التي يقدمها ما يلي:

تخفيض سعر مسك النخبة إلى 93 ريال بدلاً من 180 ريال.

بيع عطر أجيال بسعر مخفض قدره 93 ريال بدلاً من 175 ريال.

طرح طقم الكنب كومو كورنر المقاوم للبقع من كنبة زاوية مع كرسي وطاولة بـ 6272 ريال بدلاً من 9950 ريال.

طرح خصم يقرب على الـ 60 ريال على عطر نيرو المعروف.

إتاحة طقم كنب باللون الرمادي الفاتح من قطعتين، كنبة بثلاثة مقاعد وكنبة بمقعدين، بالإضافة إلى كرسيين، وذلك بسعر 5650 ريال بدلًا من 9950 ريال.

أفضل الخصومات لليوم الوطني

طرحت العديد من المتاجر الخصومات على منتجاتها، وتفوق متجر إكسترا السعودية بعرضه ما يلي:

آيفون 11 فور جي، 128 جيجا، باللون الأبيض والأسود بسعر 1999 ريال بدلًا مما يقرب من 2299 ريال سعودي.

آيفون 14 فايف جي، 128 جيجا، بكافة ألوانه والذي سعره يبلغ حوالي 3799 ريال، والخصم المعروض عليه يقترب من 800 ريال أي أن سعره سيكون 2999 ريال بعد الخصم.

متى تبدأ عروض اليوم الوطني

في الأغلب تبدأ المتاجر السعودية في توفير العروض والخصومات من بداية شهر سبتمبر بشكل تدريجي، وحتى الوصول إلى يوم 23 سبتمبر وهو اليوم الوطني الذي تكون فيه العروض والخصومات بشكل أكبر ما يمكن، وقد بدأت العديد من المتاجر التي عرضناها لكم وغيرها في عرض خصوماتها وعروضها بمناسبة اليوم الوطني.

عرضنا للتو عروض اليوم الوطني السعودي وبالطبع يهتم الناس بهذا اليوم وخصوماته نظرًا لأهميته وتعلق الناس به، وشعورهم بالفخر والاعتزاز والسعادة لما تم في هذا اليوم منذ ما يقارب من 93 سنة.