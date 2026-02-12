الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - خصم على جوال آيفون 14 برو من أمازون السعودية 2026

يقدم أمازون السعودية تخفيض ضخم على جهاز اآيفون 14 برو الذي يبحث عنه الجميع مع إمكانياته المتميزة، بالإضافة إلى وجود إمكانية للتقسيط على عدة برامج مختلفة.

تقدم أمازون السعودية خصم متميز للغاية على جهاز آيفون 14 برو وذلك كالتالي:

وصل سعر جهاز آيفون 14 برو من أمازون السعودية إلي حوالي 4399 ريال سعودي وذلك بدلاً من سعره السابق 5199 ريال سعودي، والسعر يكون شامل القيمة المضافة.

ويتم الشحن من أمازون مجاني، مع توافر عدة أنظمة للتقسيط وذلك حسب كل بنك مع ضرورة وجود بطاقة ائتمان.

كما يمكنك الحصول على الجهاز بالأقساط من دون فوائد لنحو 12 شهر عند دفع 366.58 ريال سعودي أو 733.17 ريال سعودي على 6 شهور، أو 1466.33 ريال سعودي على نحو 3 أشهر.

مواصفات Phone 14 Pro

أهم مواصفات جهاز ايفون 14 برو هي كالتالي: