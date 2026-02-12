- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - خصم على جوال آيفون 14 برو من أمازون السعودية 2026
يقدم أمازون السعودية تخفيض ضخم على جهاز اآيفون 14 برو الذي يبحث عنه الجميع مع إمكانياته المتميزة، بالإضافة إلى وجود إمكانية للتقسيط على عدة برامج مختلفة.
خصم على جوال آيفون 14 برو من أمازون السعودية
تقدم أمازون السعودية خصم متميز للغاية على جهاز آيفون 14 برو وذلك كالتالي:
- وصل سعر جهاز آيفون 14 برو من أمازون السعودية إلي حوالي 4399 ريال سعودي وذلك بدلاً من سعره السابق 5199 ريال سعودي، والسعر يكون شامل القيمة المضافة.
- ويتم الشحن من أمازون مجاني، مع توافر عدة أنظمة للتقسيط وذلك حسب كل بنك مع ضرورة وجود بطاقة ائتمان.
- كما يمكنك الحصول على الجهاز بالأقساط من دون فوائد لنحو 12 شهر عند دفع 366.58 ريال سعودي أو 733.17 ريال سعودي على 6 شهور، أو 1466.33 ريال سعودي على نحو 3 أشهر.
مواصفات Phone 14 Pro
أهم مواصفات جهاز ايفون 14 برو هي كالتالي:
- وجود شاشة من نوع ريتنا سوبر XDR مقاسها 6.1 إنش مع تسجيل فيديو 4K بمعدلات 24 إطار خلال الثانية.
- مع وجود محرك نوع Photonic Engine من أجل دقة التفاصيل والألوان، وكذلك عمل ضبط تلقائي للعدسات ووجود ميزة الطوارئ واكتشاف الاصطدام.
- أما البطارية فهي تدوم نحو 23 ساعة مع إمكانية شحن سريع بقوة 20 واط ونوع البطارية هي من ليثيوم أيون قدرتها 3200 مللي أمبير.
- متوفر به شبكة الجيل الخامس ونظام التشغيل iOS مع وجود ثلاث كاميرات خلفية وخاصية مقاومة الماء والغبار IP68 .
- يوجد في الهاتف خاصية بصمة الوجه ويمكنك استخدامها في فتح الجهاز أو الدفع في المتاجر وكذلك داخل التطبيقات.