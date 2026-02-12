افضل عطور درعه رجالي 2026 بالصور والأسعار

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً - ما هي افضل عطور درعه رجالي بالصور والأسعار؟ وهل عطر في إي نيش من عطور درعه؟ نظرًا إلى أن التعرف إلى أسعار العطور وأشكالها وأنواعها من الأمور المهمة التي يحتاج بعض الرجال للتعرف إليها، فسنعرض لكم اليوم عبر موقع لحظات نيوز مجموعة متنوعة من أفضل عطور درعه الرجال.

نعرض لكم فيما يلي باقة من افضل عطور درعه رجالي بالصور والأسعار وفيما يلي نوفر لكم كافة العطور الرجالية التي توفرها درعة:

1- عطر سيرين

هذا العطر يعتبر واحد من أفضل العطور الرجالي والأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية، ويتميز هذا الأمر بباقة عطرية تجمع بين كلٍ من الشرقي والتوابل وباقة من الروائح العطرية المكونة من الليمون والخوخ والتفاح والأناناس علاوة على القلب العطري.

كما أن هذا العطر يضم باقة من الهيل والفيريسيا والياسمين علاوة على القاعدة العطرية التي تحتوي على الفانيليا والباتشولي ويُمكن شراء زجاجة عطر سيرين للرجال وهذا سعة 100 مللي بسعر 105 ريال سعودي وحجم 200 مللي بسعر 164 ريال سعودي، وحجم 150 مللي بسعر 130 ريال سعودي.

2- عطر في إي نيش

هو واحد من العطور الرجالية المميزة التي تعتبر من أفخم وأرقى أنواع العطو التي توفرها درعة وهو عبارة عن باقة عطرية من خشب السدر التي تحتوي على القمة العطرية التي تضم البرتقال وزهرة اليرولي وكذلك التفاح والبرغموت، وسعر العبوة حجم الـ 100 مللي هو 160 ريال سعودي.

3- عطر فوجير للرجال

يعتبر عطر فوجير للرجال واحد من أشهر العطور الرجالية التي تمتاز بالرائحة القوية الشرقية التي يُمكن أن تصل إلى مسافات بعيدة، ويجمع هذا العطر بين كلٍ من رائحة عطر الفوجير والشوكولاتة والمسك والعنبر، وسعر العبوة حجم 100 مللي يصل إلى 52 ريال سعودي

