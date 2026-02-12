الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - كيف تشتري سيارة بالتقسيط بدون وظيفة في السعودية واحدة من الخدمات المتوفرة في المملكة للسعوديين العاطلين، ولكن تحتاج إلى بعض الشروط المعينة الواجب استيفائها فيمن يرغب بالاستفادة من هذا القرض، وهو ما سنوضحه من خلال موقع لحظات نيوز فيما يلي بالكامل.

كيف تشتري سيارة بالتقسيط بدون وظيفة في السعودية

وفر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية فرصة الحصول على سيارة بالتقسيط دون الحاجة إلى العمل في وظيفة معينة أو الحصول على راتب، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية “من هنا”. النقر على تمويل السيارات. الضغط على توجه إلى الخدمة. تسجيل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد. كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل. الانتظار قليلًا حتى يقوم الموقع بالتأكد من أحقية مقدم الطلب من الحصول على القرض. ستصل رسالة إلى الهاتف تفيد الموافقة على الحصول على التمويل مع الالتزام بالمبلغ الذي لا يزيد عن 150,000 ريال سعودي.

شروط الحصول على سيارة بالتقسيط لغير الموظفين

من أجل الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية للسيارة بالتقسيط لا بُد من استيفاء بعض الشروط المهمة، والتي تتضمن:

تسليم السيارة للمشتري بالشكل الذي تم تحديده بين الطرفين، وعند تسليمها يجب أن تكون بكافة ملحقاتها.

الاتفاق على الطريقة التي سيتم من خلالها دفع الأقساط سواءً من حيث المواعيد أو الضوابط الواجب الالتزام بها عند التقسيط.

يجب أن يدفعه المشتري رسوم التقسيط التي تصل إلى 1% فقط من إجمالي مبلغ السيارة.

التحقق من السجل الائتماني الخاص بالمشتري.

الحصول على الموافقة الخطية من المشتري التي تفيد التحقق من القدرة على دفع جميع الأقساط في الأوقات المحددة لها.

حال قد فُسخ العقد يكون على المشتري الالتزام بدفع الأقساط المتفق عليها بناءً على الضوابط المُحددة.

رقم حساب مصرفي.

رخصة سياقة فعالة.

امتلاك عنوان وطني مسجل.

مميزات الحصول على قرض السيارة للعاطلين

يوجد بعض المزايا التي يتمتع بها المستفيد من الخدمة، وهي ما جعلت أغلب العاطلين يبحثون عن كيف تشتري سيارة بالتقسيط بدون وظيفة في السعودية، وهي:

فترة السداد مرنة تصل إلى 60 شهر.

إمكانية المتقاعد عن العمل الاستفادة من القرض.

يمكن تأجيل السداد لحين بداية موعد التقسيط.

يستطيع المقيمين الحصول على التمويل.

قد يصل التمويل إلى 2,000,000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تمويل السيارات

للحصول على قرض السيارة في السعودية لا بُد من تقديم بعض الأوراق الرسمية التي تضمن الحقوق للجميع، وهي:

صورة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.

صورة الإقامة لغير السعوديين.

خطاب تعريف من جهة العمل وذلك في حال كان يعمل لدى جهة حكومية أو خاصة في السعودية وتصديقه من الغرفة التجارية حال توافر.

تقديم طلب التقسيط الخاص بالسيارة الواقع الاختيار عليه.

بموجب توضيح كيف تشتري سيارة بالتقسيط بدون وظيفة في السعودية فإنه لا يمكن الحصول عليه إلا في حال الاستعانة ببنك التنمية الاجتماعية، فمختلف البنوك الأخرى تحتاج إلى امتلاك وظيفة للحصول على القرض.

أسئلة شائعة

ما هي طريقة سداد قرض السيارة في بنك التنمية الاجتماعية؟

يتم سداد قيمة القرض بشكل شهري.

هل يجب تقديم ضمان للحصول على قرض السيارة؟

نعم.