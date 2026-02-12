الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - كيفية تجديد صك عقاري: نصائح ومعلومات مهمة

طريقة تجديد صك عقاري من الطرق الهامة التي يحتاج إليها عدد من مالكين العقارات في المملكة، حيث إن الصكوك العقارية واحدة من أهم الوسائل التي يتمكن من خلالها المواطن في المملكة أن يثبت بأن لديه حق في ملكية عقار معين، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على طريقة تجديد الصك العقاري والشروط المطلوبة لذلك.

طريقة تجديد صك عقاري

تتم عملية تجديد الصك العقاري من خلال مجموعة من الخطوات، يمكننا أن نتعرف عليها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية بشكر مباشر “من هنا“. الدخول إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية. الضغط على خانة كاتبات العدل. الدخول إلى خدمة تحديث الصكوك العقارية. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، وذلك بعد الانتهاء من قراءتها بشكل جيد. النقر على طلب جديد. إتمام العملية من خلال تسجيل البيانات في الأماكن المطلوبة لها، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة. تقديم كافة المستندات المطلوبة للعملية. النقر على حفظ ومتابعة. الضغط على أيقونة إرسال الطلب. العمل على متابعة حالة الطلب بين الحين والآخر.

تعديل الصك العقاري

لكي تتمكن من تجديد الصك العقاري الخاص بك، يجب عليك الالتزام بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية. الضغط على تجديد الصكوك من خلال خدمات العقارات. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بشكل جيد. الضغط على قديم طلب جديد. تتم الخدمة من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك، مع رفع المستندات المطلوبة. إرسال الطلب، لكي يصل إليك إشعار يفيد بإتمام الخدمة بنجاح.

إفراغ الصك العقاري

لكي يتمكن المواطن من إفراغ الصك العقاري، عليه إتمام الخطوات التالية:

الوصول إلى بوابة ناجز. الدخول إلى الخدمة. إتمام الخدمة من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. مراجعة كاتبة العدل من خلال رقم الطلب.

شروط تجديد الصك العقاري

تتم عملية تجديد الصك العقاري من خلال الشروط التالية:

سريان صلاحية الصك.

إتمام الالتزامات المالية المسجلة على صاحب الصك.

إتمام عملية تسجيل الصك مسبقًا.

صدور صك قديم من كاتبة العدل.

تقديم جميع الصكوك الورقية المطلوبة للخدمة.

تعتبر وزارة العدل السعودية من أهم الجهات الحكومية التي تعمل على توفير العديد من الخدمات للمواطنين، تلك الخدمات التي يتمكن من خلالها المواطن الحصول على ما يريد من خدمات بكل سهولة وجودة دون الحاجة إلى تضيع الوقت.