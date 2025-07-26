شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعاتب فنانا كبيرا: احتراما ليه ولجمهوره مش هنشر إن ألبومى متصدر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب الفنان تامر حسني، زميلا آخر دون أن يذكر اسمه، حيث نشر تامر ستوري قال فيها: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة أن أنا رقم 4؟!! وهو عارف إن ألبومي مش، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".

وأضاف تامر حسني، "وبرضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا.. الفكرة إن "ألبوم لينا معاد" أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده، أنا لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1 في أسبوع نزول ألبوم لينا معاد"، زي ما انتوا شايفين أهوه في الفيديو اللي اضطريت أنزله أغانيا في التريند أعلى وهو كان تحت".



تامر

وأكمل تامر حسني، "احتراما ليه والمحبينه، منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه وكنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احتراماً لمجهوده... بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل کده!!وعموما، ألف مبروك".