شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال ونسمة عبد العزيز يحييان ثانى ليالى مهرجان صيف الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعاليات مهرجانها الصيفي 2025 بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث تشهد مدينة الثغر مساء اليوم الاثنين 28 يوليو أمسية فنية كبيرة تجمع الفنان أحمد جمال وعازفة الماريمبا الموهوبة نسمة عبد العزيز، وذلك فى التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية الرياضى الدولى.

باقة من الأغاني الجماهيرية وألحان عالمية

يقدم أحمد جمال في هذه الأمسية مجموعة من أشهر أغانيه التي حفرت مكانتها في وجدان الجمهور، مثل: "إضحكي"، "خطير"، "أنا اشتريت" "يلا نعيش"، "قسمة ونصيب"، "نشيد العاشقين" إلى جانب مجموعة من روائع الطرب الأصيل التي يحييها بصوته العذب.

عزف متميز على الماريمبا



يسبق أداء أحمد جمال فقرة خاصة بعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، التي تقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية التي أُعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، ومنها: "فوجا"، "شط إسكندرية"، "صبرى قليل" "أكدب عليك"، "كماننا"، "يا ليالي" "ماكرينا"، "حلو المكان"، "سهر الليالي" وغيرها من الألحان التي تتنوع بين التراثي والحديث.

ثقافة وفنون للجميع

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات "صيف الأوبرا 2025"، التى تقام فى استاد الإسكندرية الدولي، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون الرفيعة وتقديم إبداعات متنوعة لجمهور مختلف المحافظات، تعزيزًا للحراك الثقافى فى مصر.