After the Hunt.. جوليا روبرتس تسجل مشاركتها الأولى في مهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في حدث يُعد من أبرز محطات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، تستعد النجمة العالمية جوليا روبرتس Julia Roberts للظهور لأول مرة على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث تُقدّم فيلمها الجديد After the Hunt للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، وتشارك أولا في مؤتمر صحفي يعقد لصنّاع ونجوم الفيلم ظهر اليوم الجمعة 29 أغسطس، وبعدها تظهر على الريد كاربت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الرياض.

لحظة منتظرة

يُعتبر حضور جوليا روبرتس إلى فينيسيا حدثًا تاريخيًا، إذ لم يسبق لها المشاركة أو حتى الظهور كضيفة شرف في أي من دوراته السابقة. ويأتي ظهورها الأول وسط قائمة حافلة بالنجوم تضم جورج كلوني، إيما ستون، وكيت بلانشيت، ما يجعل من الدورة الحالية واحدة من أكثر الدورات بريقًا في السنوات الأخيرة.

غوادانينو وروبرتس.. لقاء استثنائي

يجمع الفيلم بين نجومية روبرتس ورؤية غوادانينو، صاحب أعمال بارزة مثل I Am Love وCall Me by Your Name وSuspiria. هذا التعاون يُتوقع أن يمزج بين الأداء التمثيلي المكثف والبعد البصري المميز الذي يطبع أفلام المخرج الإيطالي.

After the Hunt يعرض خارج المنافسة

وعلى الرغم من عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية، إلا أنه يُتوقع أن يكون من أكثر العروض استقطابًا للأنظار، بفضل مشاركة روبرتس التي تُعد من أبرز نجمات هوليوود خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

قصة الفيلم وخلفيته الإنتاجية

يروي After the Hunt قصة أستاذة فلسفة بجامعة ييل تُدعى ألما أولسون (جوليا روبرتس - Julia Roberts)، تعيش حياة مستقرة مع زوجها فريدريك (مايكل ستولبارغ)، قبل أن تتفكك حين تتهم طالبتها (آيو إيديبيري) زميلها القديم وصديقها المقرب هانك (أندرو غارفيلد) بالاعتداء.

ومع تصاعد الأحداث، تجد ألما نفسها وسط شبكة من قضايا السلطة، النوع الاجتماعي، العِرق، والامتيازات المؤسسية، مضطرة لمواجهة شياطين الماضي واتخاذ قرارات مصيرية.

كتب السيناريو نورا غاريت، فيما تولى الإنتاج براين غرازر وجيب برودي وألان ماندلباوم بالتعاون مع غوادانينو، وبتمويل من Amazon MGM Studios. ويشارك في البطولة أيضًا كلوي سيفيني، لتكتمل توليفة من النجوم تحت قيادة مخرج اعتاد إثارة النقاش بأعماله.

موقع الفيلم في خريطة المهرجانات العالمية

بعد عرضه العالمي في مهرجان فينيسيا، سيكون الفيلم فيلم الافتتاح في مهرجان نيويورك السينمائي يوم 26 سبتمبر في قاعة Alice Tully Hall. واختيار الفيلم لهذا الموقع المرموق يضعه في مصاف أعمال كبرى سبق أن افتتحت المهرجان مثل The Irishman لمارتن سكورسيزي وMay December لتود هاينز، ما يعكس الثقة النقدية الكبيرة به.

عن هذا الاختيار، قال غوادانينو: "لطالما اعتبرت مهرجان نيويورك السينمائي حارسًا للسينما العالمية... أن نُدعى لافتتاح دورته الثالثة والستين مسؤولية وشرف عظيمان. نحن متحمسون لنقدّم حكايتنا عن الأخلاق والسلطة."

الانطباعات النقدية المبكرة

أشاد دينيس ليم، المدير الفني لمهرجان نيويورك السينمائي، بالفيلم قائلًا: "عمل نادر في السينما المعاصرة: فيلم معقّد وناضج يحمل الكثير من الأفكار، وفي الوقت نفسه قطعة ترفيهية مُرضية للغاية."

