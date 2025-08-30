جواهر العامري تتحدث لـ الخليج 365 عن عرض فيلم انصراف في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - عُرض الفيلم السعودي القصير "انصراف" للمخرجة جواهر العامري ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وأعربت مخرجته جواهر العامري في حوار خاص مع "الخليج 365"، عن سعادتها البالغة بالمشاركة، مؤكدة أن الإحساس مميز عندما يُعرض العمل أمام جمهور عالمي بوجهات نظر مختلفة، حيث يتيح ذلك فرصة لاكتشاف كيف يتفاعل المشاهدون مع الفيلم ويفهمون رسالته.

فريق الفيديو

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

أربع سنوات من التحضير والكتابة

تحدثت المخرجة جواهر العامري خلال لقائها مع كاميرا "الخليج 365" على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، عن رحلة إنجاز فيلم "انصراف"، مشيرة إلى أنه استغرق أربع سنوات من البحث والكتابة حتى خرج إلى النور، بينما جاءت مرحلة التصوير بشكل أكثر سهولة وسلاسة. وأوضحت أن أصعب المراحل كانت تتعلق بالتحضير الفني وصياغة النص بما يتناسب مع رؤيتها الإخراجية.

قد تحبين قراءة.. نواف الظفيري لـ الخليج 365: عرض فيلم هجرة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 تجربة فخر

وأكدت المخرجة أن فيلم "انصراف" حظي بدعم كبير من هيئة الأفلام مشيرة إلى أن هذا الدعم كان له دور محوري في خروجه للنور، قائلة: "هذا الدعم جيد الحقيقة وفى كل مرة يتطور ويكون هناك فرص مختلفة وتجارب متنوعة من هيئة الأفلام، سواء من خلال تسهيلات التصوير من التصاريح أو التسهيلات الإنتاجية، إضافة إلى محاولات عرض الفيلم بأكثر من جهة مختلفة حول العالم .

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎مجلة الخليج 365‎‏ (@‏‎sayidaty‎‏)‎‏

قصة فيلم "انصراف"

تدور أحداث فيلم "انصراف" حول مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية اللائي يُفجعن بوفاة زميلتهن في حادث أليم فيقررن تأليف أنشودة تأبين لها لإلقائها في الإذاعة المدرسية غير أن مديرة المدرسة تقرر منعهن عن ذلك وتخبرهن أنهن قد كبرن ويجب عليهن أن يتعظن من الموت، وبدلًا من إلقاء أنشودتهن بالإذاعة المدرسية تأمر إحداهن أن تستلقي على طاولة لكي تشرح لهن كيفية تكفين الموتى، وهو ما يسبب صدمة للطالبات.

مشوار المخرجة جواهر العامري

"انصراف" هو الفيلم القصير الثالث للعامري، بعد فيلم "مجالسة الكون" كان جزءاً من الفيلم الطويل "بلوغ" الذي يتكون من أفلام قصيرة شاركت فيه بالتعاون مع 4 مخرجات سعوديات، وقد أخرجت جواهر العامري أيضاً الفيلم القصير الفائز بعدة جوائز "سعدية سابت سلطان"، الذي كان العرض العالمي الأول له في مهرجان أفلام السعودية 2019، كما أنتجت الفيلم السعودي القصير "من يحرقن الليل؟".

فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تستمر حتى 6 سبتمبر 2025، تحت إشراف "La Biennale di Venezia" وبإدارة الناقد الإيطالي البارز ألبرتو باربيرا. الدورة الحالية، على غرار سابقاتها، تمزج بين البُعد الصناعي والإبداع الفني والتجريب، كما تشهد إعادة إحياء قسم "فينيسيا كلاسيك"، المخصص لترميم واستعادة أفلام شكلت علامة فارقة في ذاكرة الأجيال السينمائية.

https://www.instagram.com/p/DCtJhxKymZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCtJhxKymZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCtJhxKymZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد ترغبين في معرفة مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: كيف تحول لمنصة عالمية للإبداع والحوار السينمائي في دورته الـ82؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».