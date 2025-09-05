فن ومشاهير

داليدا خليل تودع العزوبية وتستعد لحفل زفافها المرتقب وسط أجواء مفعمة بالفرح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - احتفلت الفنانة داليدا خليل بتوديع العزوبية وسط أجواء مفعمة بالفرح بحضور عدد من صديقاتها المقربات وأفراد من عائلتها والممثلتين رانيا عيسى وجويل داغر، وذلك تمهيدًا لحفل زفافها المرتقب من رجل الأعمال اللبناني نيكولا زعتر المقيم في دبي حيث تقيم داليدا أيضًا منذ مدة لتقديم عروض غنائية مترافقة مع استعراضات راقصة ولوحات فنية تشبهها. داليدا خليل تتميز بأنها فنانة شاملة تتقن التمثيل والغناء والرقص الاستعراضي.

 

داليدا خليل وعريسها نيكولا زعتر- الصورة سكرين شوت من حساب رانيا عيسى على إنستغرام

