السجادة الحمراء لفيلم Silent Friend.. عندما يتحدث الصمت

في اليوم قبل الأخير من انتهاء فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 27 أغسطس، تستمر الريد كاربت في جذب أبرز النجوم والمشاهير لالتقاط الصور الفوتوغرافية قبل مشاهدة عروض الأفلام المشاركة بالمهرجان سواء بالمسابقة الرسمية أو خارجها.

وفي اليوم العاشر للمهرجان، يتم عرض فيلم الصديق الصامت Silent Friend بحضور أبطاله، ومجموعة أخرى من النجوم.

فريق عمل فيلم Silent Friend على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

استقبلت السجادة الحمراء لفيلم الصديق الصامت Silent Friend بمهرجان فينيسيا السينمائي مجموعة من النجوم والمشاهير من أبرزهم ماريا غراتزيا كوتشينوتا، كلوديا جيريني، والمزيد. وسار فريق عمل الفيلم على سجادة فينيسيا الحمراء، وجاء منهم بطلة الفيلم ليا سيدو، لونا ويدلر، إنزو بروم، مخرجة ومؤلفة الفيلم المجرية إيلديكو إنيدي- التي كان في استقبالها المدير الفني للمهرجان ألبرتو بتربيرا، يون هوانغ.

قصة فيلم Silent Friend وأبطاله

فيلم "الصديق الصامت" Silent Friend فيلمٌ من إنتاج عام 2025، من تأليف وإخراج إلديكو إينيدي. بطولة توني ليونغ تشيو واي، وليا سيدو، ولونا ويدلر، وسيلفستر غروث، ومارتن ووتكه.

يتتبع الفيلم 3 حكايات تُروى من وجهة نظر شجرة عجوز وحيدة تقف في وسط حديقة نباتية، في عصورٍ مختلفة: 1908، 1972، 2020، من خلال ثلاثة أشخاص مختلفين في ثلاثة أوقات مختلفة في نفس الجامعة الألمانية: أول طالبة هناك، وشاب يُطلب منه رعاية نبتة حبيبته، وعالم أعصاب من هونغ كونغ عالق هناك خلال الجائحة.

التواصل مع النباتات ليست التجربة الأولى لمخرجة العمل

ترصد المخرجة المجرية إلديكو إينيدي أشخاصًا يحاولون التواصل مع النباتات - في أعوام 1908، 1972، 2020 على التوالي. ولكن هذه ليست المرة الأولى. ففي فيلمها الدرامي "سيمون الساحر" Simon the Magician عام 1999، كان نبات شاهدًا في تحقيق جريمة قتل، وهذا ما شرحته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل عرض الفيلم، حيث قالت: "عندما كنت مراهقة في سبعينيات القرن الماضي، كان كل شيء يدور حول قوة الزهور. كانت هناك موجة كبيرة من التجارب على التواصل مع النباتات، باستخدام أجهزة استشعار أو واجهات لفهم ما يحدث بينها، وكيف تدرك العالم وتتواصل مع بعضها البعض"، وأضافت: "استندت هذه التجربة الصغيرة إلى شيء قرأته في مراهقتي. وضع عالم أجهزة استشعار على نبتته، وأدرك أنها تتفاعل في كل مرة يصل فيها إلى المنزل بالسيارة. قام بتضخيم إشارات كهربائية صغيرة، وتمكن النبات من فتح مرآبه".

