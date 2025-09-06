عودة قوية لـ غادة عادل في نهاية 2025 بين السينما والتلفزيون

موعد عرض مسلسل "وتر حساس 2"

شخصية غادة عادل في "وتر حساس 2"

قصة وأبطال مسلسل "وتر حساس 2"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - تعيش الفنانة، حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع الربع الأخير من العام الجاري، وذلك على مستوى السينما والتلفزيون، حيث تطل على جمهورها بفيلم ومسلسل جديدين خلال الأيام القليلة المُقبلة، يغلب عليهما التنوع والاختلاف، على مستوى الشخصية والموضوع نفسه.وتترقب غادة عادل، انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" اعتباراً من يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث جاءت بشخصية جديدة، بدلاً من الشخصية التي قدمتها الفنانة صبا مبارك خلال أحداث الجزء الأول، واعتذارها عن عدم الاستمرار في المسلسل.وتظهر غادة عادل، خلال الأحداث في شخصية "فريدة" زوجة "رشيد" الذي يُجسده محمد علاء، وابنة "القاضي هاشم/ كمال أبو رية"، تسعى لبناء حياتها بعيداً عن نفوذ والدها، لكن زواجها يضعها في مواجهة مع ماضٍ لم تكن جزءاً منه.وتبدأ أحداث الجزء الثاني من "وتر حساس" بعودة "رشيد"، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعياً لاستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه "فريدة"، التي تؤدي دورها غادة عادل، ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة، وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

ويُشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عادل، كلّ من: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبورية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي، ويشارك أيضاً في العمل نخبةٌ من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول، المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

غادة عادل تُنافس في السينما بفيلم "فيها إيه يعني"

أما على مستوى السينما، فتخوض غادة عادل تجربة فنية جديدة من خلال فيلم "فيها إيه يعني"، المُقرر طرحه في دور العرض المصرية اعتباراً من يوم 1 أكتوبر المقبل، ليفتتح موسم أفلام الشتاء 2025 مبكراً، والعمل بطولة ماجد الكدواني، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وسليمان عيد في آخر عمل فني له قبل رحيله في أبريل الماضي بشكلٍ مفاجئ، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل يجسده ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.

