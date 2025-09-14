كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - ساعات قليلة وينطلق الحفل السنوي المنتظر لتكريم أفضل البرامج والمسلسلات التلفزيونية من خلال حفل توزيع جوائز إيميم برايمتايم في نسخته الـ77، الذي تنظمه أكاديمية التلفزيون، وذلك بمشاركة نجوم الشاشة الصغيرة وبعضٍ من أفضل المسلسلات لهذا العام، بما في ذلك Severance،The White Lotus، وThe Penguin.

وقبل انطلاق الحفل المرصع بالنجوم والأعمال المتنوعة والمتميزة، نرصد لكم في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتاين من موعد الحفل ومكانه ومقدمي الجوائز، والمزيد.

موعد ومكان حفل توزيع جوائز إيميم برايمتايم

من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الإيمي الـ77 اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، من الساعة 8 إلى 11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق فجر الإثنين 15 سبتمبر من الساعة 3 فجراً وحتى 6 صباحاً بتوقيت الرياض والقاهرة بيروت. وسيُقام الحفل في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، الذي يتسع لـ7100 مقعد.

سيُبث الحفل على قناة CBS، وسيُبث مباشرةً لمشتركي Paramount+ Premium.

مضيف حفل توزيع جوائز إيمي

أعلنت أكاديمية التلفزيون في 16 أبريل عن اختيار الكوميدي نيت بارغاتز لتقديم حفل جوائز إيمي لأول مرة، وقال بارغاتز في بيان: "إنه لشرف عظيم أن يُطلب مني تقديم حفل توزيع جوائز مميز كهذا، وأنا متحمس للغاية للعمل مع شبكة سي بي إس لتقديم ليلة ممتعة للعائلات حول العالم".

وسيقدم عرض السجادة الحمراء كيفن فريزر ونيسشيل تيرنر من برنامج Entertainment Tonight.

أبرز الأعمال المرشحة لجوائز إيمي 2025

مسلسل Severance،The White Lotus، وThe Penguin هي بعض من المسلسلات التلفزيونية التي ستتنافس في حفل الليلة.

استحوذ مسلسل Severance على المركز الأول في الأكثر ترشيحاً بقائمة الترشيحات لجوائز الإيمي 2025، بحصوله على 27 ترشحاً وفقاً لأكاديمية الفنون، وتبعه مسلسل "The Penguin" بـ24 ترشيحاً، وتعادل مسلسلا "The Studio" و"The White Lotus" في المركز الثالث بـ23 ترشيحاً لكل منهما.

أوين كوبر، نجم مسلسل Adolescence البريطاني البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يحكي قصة مراهق متهم بقتل زميل له في الصف، قد يصبح أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي على الإطلاق. مارتن سكورسيزي يحصل على أول ترشيح تمثيلي لجائزة إيمي: ضيف شرف بعمر 82 عاماً.

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي لعام 2025

أفضل مسلسل درامي

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

أفضل مسلسل كوميدي

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

أفضل مسلسل قصير أو مختارات

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

أفضل فيلم تلفزيوني

Bridget Jones: Mad About the Boy

The Gorge

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

أفضل مسلسل حواري

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert

أفضل مسلسل منوعات مكتوب

Last Week Tonight With John Oliver

Saturday Night Live

أفضل ممثل في مسلسل درامي

ستيرلنغ ك براون: Paradise

غاري أولدمان: Slow Horses

بيدرو باسكال: The Last of Us

آدم سكوت: Severance

نواه ويلي: The Pitt

أفضل ممثل في مسلسل درامي

كاتي بيتس: Matlock

شارون هورغان: Bad Sisters

بريت لور: Severance

بيلا رامسي: The Last of Us

كيري روسيل: The Diplomat

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

زاك تشيري: Severance

والتون غوغينز: The White Lotus

جاسون إيزاكس: The White Lotus

جيمس ماردسين: Paradise

سام روكويل: The White Lotus

تراميل تيلمان: Severance

جون تورتولو: Severance

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم

كولين فاريل: The Penguin

ستيفن غراهام: Adolescence

جاك جيلنهال: Presumed Innocent

برين تيري هنري: Dope Thief

كوبر كوتس: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

باتريشيا أركيت: Severance

كيري كون: The White Lotus

كاثرين لاناسا: The Pitt

جوليان نيكولسون: Paradise

باركر بوسي: The White Lotus

ناتاشا روثويل: The White Lotus

إيمي لو وود: The White Lotus

أفضل ضيف شرف في مسلسل درامي

جينكارلو إيزبوسيتو: The Boys

سكوت غلين: The White Lotus

شون هاتوسي: The Pitt

جو بانتوليانو: The Last of Us

فورست ويتاكر: Andor

جيفيري رايت: The Last of Us

أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل درامي

جان ألكسندر: Severance

غيندولين كريستي: Severance

كاتلين ديفير: The Last of Us

شيري جونس: The Handmaid’s Tale

كاثرين أوهارا: The Last of Us

ميريت ويفير: Severance

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

أوزو أدوبا: The Residence

كريستين بيل: Nobody Wants This

كوينتا برونسون: Abbott Elementary

آيو إيديربي: The Bear

جين سمارت: Hacks

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

آدم برودي: Nobody Wants This

سيث روغين: The Studio

جسون سيغل: Shrinking

مارتن شورت: Only Murders in the Building

جيريمي ألين وايت: The Bear

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

آيك بارينهولتز: The Studio

كولمان دومينغو: The Four Seasons

هاريسون فورد: Shrinking

جيف هيلر: Somebody Somewhere

إيبون موس-باتخراتش: The Bear

مايكل يوري: Shrinking

بوين يانغ: Saturday Night Live

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

ليزا كولون-زاياس: The Bear

هانا أينبيندر: Hacks

كاثرين هان: The Studio

جانيل جيمس: Abbott Elementary

كاثرين أوهارا: The Studio

شيريل لي رالف: Abbott Elementary

جيسيكا ويليامز: Shrinking

أفضل ممثل ضيف شرف في مسلسل كوميدي

جون بيرنثال: The Bear

برايان كرانستون: The Studio

ديف فرانكو: The Studio

رون هوارد: The Studio

أنتوني ماكي: The Studio

مارتن سكورسيزي: The Studio

أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل كوميدي

أوليفيا كولمان: The Bear

جيمي لي كورتيس: The Bear

سينثيا إيريفو: Poker Face

روبي هوفمان: Hacks

زوي كرافيتس: The Studio

جوليان نيكلسون: Hacks

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أدبية أو فيلم

كيت بلانشيت: Disclaimer

ميغان فلهي: Sirens

راشيدة جونس: Black Mirror

كريستين ميليوتي: The Penguin

ميشيل ويليامز: Dying for Sex

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم

خابير بارديم: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

بيل كامب: Presumed Innocent

أوين كوبر: Adolescence

روب ديلاني: Dying for Sex

بيتر سارساغارد: Presumed Innocent

آشلي والترز: Adolescence

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم

إيرين دوهرتي: Adolescence

روث نيغا: Presumed Innocent

ديردري أوكونيل: The Penguin

كلوي سيفيني: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

جيني سليت: Dying for Sex

كريستين تريماركو: Adolescence

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي

كوينتا برونسون: Abbott Elementary

لوسيا أنييلو، بول دبليو. داونز: Hacks

ناثان فيلدر، كاري كيمبر، آدم لوك-نورتون، إريك نوتارنيكولا: The Rehearsal

هانا بوس، بول ثورين، بريدجيت إيفرت: Somebody Somewhere

سيث روجن، إيفان غولدبرغ، بيتر هيوك، أليكس غريغوري، فريدا بيريز: The Studio

سام جونسون، سارة نفتاليز، بول سيمز: What We Do in the Shadows

أفضل كتابة لمسلسل درامي

دان جيلروي: Andor

جو ساكس: The Pitt

آر. سكوت جيميل: The Pitt

دان إريكسون: Severance

ويل سميث: Slow Horses

مايك وايت: The White Lotus

أفضل كتابة لمسلسل قصير أو مختارات أو فيلم

جاك ثورن، ستيفن غراهام: Adolescence

تشارلي بروكر، بيشا ك. آلي: Black Mirror

كيم روزنستوك، إليزابيث ميريويذر: Dying for Sex

لورين لفرانك: The Penguin

جوشوا زيتومر: Say Nothing

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي

آيو إيدربي: The Bear

لوسيا أنييلو: Hacks

جيمس بوروز: Mid-Century Modern

ناثان فيلدر: The Rehearsal

سيث روجن: The Studio

أفضل إخراج لمسلسل درامي

فيليب بارانتيني: Adolescence

شانون مورفي: Dying for Sex

هيلين شيفر: The Penguin

جينيفر جيتزينجر: The Penguin

نيكول كاسيل: Sirens

ليزلي لينكا غلاتر: Zero Day

