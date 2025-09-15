في أجواء صيفية وكعكة مميزة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بيوم ميلاد ابنها الـ11

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - حرصت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الاحتفال بيوم ميلاد ابنها "جيوفاني" الـ 11؛ وذلك في أجواء صيفية مميزة سيطر عليها المرح والبساطة؛ وذلك وسط أجواء الطبيعة على متن يخت.

نادين نجيم تحتفل بميلاد ابنها بكعكة مميزة

نادين نجيم تحتفل بيوم ميلاد ابنها جيوفاني- الصورة من قصص نادين على إنستغرام

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو وصورة وثقت من خلالها احتفالها بيوم ميلاد ابنها "جيوفاني" الـ 11، وخلال مقطع الفيديو ظهرتمع ابنها بملابس البحر وسط أجواء صيفية مميزة على متن يخت، وعلقت على الصورة قائلة: "يوم ميلاد سعيد حبيبي.. حبي اللامتناهي".

كما نشرت صورة أخرى ظهرا أمامهما كعكة مميزة على شكل طبق "معكرونة" ومزينة بالفواكه، ومستعدان لإطفاء الشمع، وقد بدى عليه الخجل الممزوج بالسعادة والأجواء الحماسية؛ وعلقت على الصورة قائلة: "هو يستمتع بالأكل الإيطالي، ولذلك كعكة يوم ميلاده تضمن الباستا".

نادين نجيم تنشر كعكة يوم ميلاد ابنها- الصورة سكرين شوت من خاصية ستوري بحساب نادين على إنستغرام

نادين نجيم تشكر جمهورها بمناسبة يوم ميلاد ابنها

شكراً لكل حدا عايدني بعيد ميلاد ابني الله يحميه و يخليلي ياه و شوفه احلى شب و افرح فيه و أفتخر فيه رجال قدام عيوني و أمّن عليه و على مستقبله و شوف ولاده يا رب 🤲🏼 ، يا رب يكتبله درب السعادة و الرزقة و الصحة السعادة آمين و يبعد عنه ولاد الحرام آمين — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) September 12, 2025

نادين نجيم حاضرة في رمضان 2026

ومن جهتها حرصتعلى توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من عايدها بمناسبة يوم ميلاد ابنها؛ وذلك من خلال موقع التغريدات القصيرة "إكس"؛ كتبت فيها: "شكراً لكل حدا عايدني بعيد ميلاد ابني الله يحميه و يخليلي ياه و شوفه احلى شب و افرح فيه و أفتخر فيه رجال قدام عيوني و أمّن عليه و على مستقبله و شوف ولاده يا رب، يا رب يكتبله درب السعادة و الرزقة و الصحة السعادة آمين و يبعد عنه ولاد الحرام آمين". — Nadine Nassib Njeim(@nadinenjeim)في سياقٍ آخر؛ تشارك النجمةخلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026 بمسلسل يجمعها بالنجم التونسي ظافر العابدين، وذلك في أول تعاون درامي بينهما، وبهذه المشاركة تعوض "نادين" غيابها عن السيزون الماضي، وسط ترقب جماهيري لهذا العمل.

و عبرت "نادين" عن حماسها الكبير للمشروع، وتبين ذلك من خلال الجملة التي تم كتابتها على الصورة التي نشرتها عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام" وجمعتها بـ ظافر العابدين حيث قالت: "قنبلة الموسم.. نادين نجيم وظافر العابدين معًا في رمضان 2026".

وكانت آخر المشاركات الرمضانية للفنانة نادين نجيم عام 2024 في عمل درامي يحمل اسم "2024" وهو الجزء الثاني من مسلسل "2020". والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وآخرين.

ودارت أحداث المسلسل حول النقيب "سما" الشخصية التي تقدمها نادين نجيم، التي تستأنف عملها مرة أخرى وبقوة، بعدما تعرضت له في الماضي في القضية 2020، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مرتبطة بشخصية "لؤي الديب" محمد الأحمد.

https://www.instagram.com/p/C3dWBtmNLLF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3dWBtmNLLF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3dWBtmNLLF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم متابعة بعد الغياب عن السيزون الماضي.. نادين نجيم ونور الغندور حاضرتان في دراما رمضان 2026

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».