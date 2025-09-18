بالصور- رسالة أم مؤثرة… نوال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة

عرضتت الفنّانة نوال على متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها مع ابنتها حنين احتفالًا بعيد ميلادها.

وأرفقت نوال الصّورة برسالة مليئة بالحبّ والحنان لابنتها الوحيدة، إذ كتبت: “اليوم عيد ميلاد قلبي يعني عيد ميلاد حنين حبيبتي وروحي وقلبي.. كل عام وأنتِ بخير يا روح أمّك، عسى الله يحفظك ويوفقك أينما كنتِ، ويخليكِ لي يا بعد أمّك، أحبّك أكثر من نفسي.”

يُذكر أنّ نوال تزوّجت في عام ٢٠٠٩ من الملحّن الكويتيّ مشعل العروج، ورُزقا في عام ٢٠١٠ ابنتهما حنين.

أمّا أحدث أعمال نوال، فهو ميني ألبوم “أنا والصّيف” من إنتاج شركة روتانا.