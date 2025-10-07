ماجد الكدواني: لهذا السبب شعرت بقلق من تجربتي بفيلم فيها إيه يعني

إشادة بمخرج فيلم "فيها إيه يعني"

ماجد الكدواني: "أتمنى وصول قصة الفيلم لقلوب الناس"

سيدتي تلتقي صناع فيلم "فيها إيه يعني" خلال عرضه الأول في مصر، حيث كشف نجوم الفيلم عن كواليس التصوير ورسالة الفيلم، و توقعاتهم بتأثيره على الجمهور. pic.twitter.com/TujhnXfLG1 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 2, 2025

تفاصيل فيلم "فيها إيه يعني"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 08:05 مساءً - كشف الفنانعن السبب الذي جعله يشعر بقلق قبل مشاركته في فيلم "فيها إيه يعني"، الذي يُعرض حالياً في دُور السينما المصرية والعربية.ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب "الكدواني"، وهم: غادة عادل، ميمي جمال، مصطفى غريب. ومن إخراج عمر رشدي حامد، الذي يقدّم أولى تجارِبه الروائية الطويلة، بعد سنوات من الخبرة المتراكمة في الدراما والإعلانات وكواليس السينما.وقال النجم ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج "الصورة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة "النهار"، إن لديه عقدة لاتزال تلازمه في كلّ عمل فني يشارك به، وهي ما يُطلق عليها "إخراج أول مرة"؛ خاصة وأنه يؤمن تماماً بضرورة أن يتمتع مخرج العمل بخبرة كبيرة. لافتاً إلى أن هذا الأمر شعر به في فيلم "فيها إيه يعني"، ولكن سرعان ما تلاشى هذا الإحساس بعد أن لمس موهبة مخرج الفيلم عمر رشدي.واستطرد قائلاً: "نقل لنا حالة كبيرة من الثقة، كان شايف الفيلم والسيناريو، وعرف إحنا عايزين إيه، واشتغل مع المخرج الكبير شريف عرفة من وهو صغير؛ فخبرته الفنية والحياتية رهيبة، بالإضافة إلى أن والده الراحل المهندس رشدي حامد هو واحد من أعظم مهندسي الديكور، وده خلّى عنده خلفية قوية نقلها لينا بكل ثقة".وقال الفنانلكاميرا «الخليج 365» وقت العرض الخاص للفيلم والذي أقيم في مصر خلال أيام بـ أحد المولات التِجارية: "منذ بداية التحضير للفيلم، الجميع فضّل التطرُّق إلى موضوع جديد ومختلف لم تتم مناقشته في أعمال أخرى". مكملاً: "من البداية خالص قولنا نِفسنا نعمل حاجة مختلفة".وأشار إلى أن "التيمة" الخاصة بالعمل لم يقُم أحد بعملها منذ فترة طويلة؛ فهي خليط من الرومانسية والإنسانية الممزوجة بالجانب الـ"لايت كوميدي"؛ فهي قصة بسيطة ممتعة؛ لأن صناعة السينما تعتمد في المقام الأول على المتعة. وتابع: "تيمة بقالنا زمن معملنهاش، يا رب توصل لقلوب الناس".وعن شخصية "صلاح" التي يجسّدها النجم ماجد الكدواني، قال: "إن صلاح شخصية بسيطة وحنون للغاية، ودائماً يعشق الماضي وذكرياته".وعند سؤال كاميرا «الخليج 365» له عن الشيء الذي يتمنى ماجد الكدواني عودته من الماضي؟ فردّ قائلاً: "البساطة، أتمنى ترجع تاني".كما عبّر عن سعادته بمشاركة الفنانة غادة عادل معه في الفيلم؛ معتبراً إياها شخصية ساحرة، سواء على المستوى الشخصي أو التمثيلي. مضيفاً: "ممثلة حساسة جداً، وأنا استمتعت بالشغل معها". — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي؛ حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أيّ وقت، وأنه لا يوجد سن معيّن للحب، من خلال قصة رجل "يجسده ماجد الكدواني"، وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل. وهي تؤدي دَور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات. أما مصطفى غريب؛ فيظهر خلال الأحداث بدَور زوج أسماء جلال، وهي ابنة الكدواني. وتجسّد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.

ويشهد فيلم "فيها إيه يعني" آخر ظهور للفنان سليمان عيد؛ حيث يظهر كضيف شرف بدَور الصديق المقرّب لـ"صلاح"، وتجمعهما بعض المواقف الكوميدية؛ حيث كان قد انتهى من تصوير مشاهده قبل أسابيع قليلة من وفاته المفاجئة في شهر أبريل الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية.

